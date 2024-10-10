Прилучный впервые отреагировал на громкие обвинения о разладе ребенка с Муцениеце

Конфликт между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце продолжает набирать обороты. Он по-прежнему вызывает повышенное общественное внимание.



В недавнем интервью актер прокомментировал ситуацию, касающуюся их сына Тимофея, который, по словам Агаты, почти перестал общаться с матерью и сестрой Мией. Проблемы между бывшими супругами начались с обсуждения алиментов. В последнее время стало известно, что Тимофей решил остаться с отцом. Агата выразила обеспокоенность тем, что мальчик отдалился от нее и сестры. Это заявление вызвало множество спекуляций и обсуждений в СМИ.

Павел, долгое время остававшийся в тени, наконец решился высказаться. В интервью изданию "7 дней" он опроверг обвинения в том, что пытается разлучить мать и сына. По его словам, решение о том, чтобы жить с ним, было принято самим Тимофеем. Актер утверждает, что мальчик выразил желание остаться с ним еще в прошлом году, и первоначально Агата не возражала против этого.

Однако после подачи иска о алиментах ситуация изменилась. Прилучный отметил, что Агата стала препятствовать желанию Тимофея жить с отцом как фактически, так и юридически. "Мы не смогли прийти к компромиссу. Я бы с радостью оставил с собой и Мию, но она хочет быть с мамой. Это ее выбор, и я уважаю его", — подчеркнул актер.