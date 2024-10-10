ТЕСТ: вспоминаем привычки и жизнь Раисы Захаровны из комедии "Любовь и голуби"

1. Какую мелодию любила слушать Раиса Захаровна в моменты меланхолии и депрессии?
А. "Элегию" Жюля Массне;
Б. "К Элизе" Людвига ван Бетховена;
В. "Оду к радости"Иоганна Себастьяна Баха.
2. Что Раиса Захаровна пообещала Василию сделать, чтобы он не оставлял ее?
А. Перестать материться;
Б. Научиться печь пироги;
В. Повысить его на работе.
3. Какая деталь интерьера умилила Раису Захаровну в доме Кузякиных?
А. Самовар;
Б. Патефон;
В. Гармошка.
4. Кто посоветовал Раисе Захаровне ехать на курорт органов движения?
А. Подруга;
Б. Остеопат;
В. Экстрасенс.
5. Кем был папа Раисы Захаровны?
А. Офицером кавалерии;
Б. Другом Чапаева;
В. Генералом Первой мировой.
6. Какой породы собачка жила у Раисы Захаровны дома?
А. Такса;
Б. Шпиц;
В. Русский той-терьер.
7. Что Раиса Захаровна считала "отравой"?
А. Соль и сахар;
Б. Хлебушек;
В. Водку.
ОТВЕТЫ
1 – А. "Элегию" Жюля Массне;
2 – Б. Научиться печь пироги;
3 – А. Самовар;
4 – В. Экстрасенс;
5 – А. Офицером кавалерии;
6 – В. Русский той-терьер;
7 – Б. Хлебушек.