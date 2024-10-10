ТЕСТ: вспоминаем привычки и жизнь Раисы Захаровны из комедии "Любовь и голуби"

358

Лирическая комедия Владимира Меньшова "Любовь и голуби" вышла на экраны сорок лет назад. Но до сих пор остается одной из самых любимых у зрителей нескольких поколений. Сложный тест о привычках и жизни Раисы Захаровны, которую блистательно сыграла Людмила Гурченко, любители фильма пройдут без труда!

1. Какую мелодию любила слушать Раиса Захаровна в моменты меланхолии и депрессии? А. "Элегию" Жюля Массне; Б. "К Элизе" Людвига ван Бетховена; В. "Оду к радости"Иоганна Себастьяна Баха. 2. Что Раиса Захаровна пообещала Василию сделать, чтобы он не оставлял ее? А. Перестать материться; Б. Научиться печь пироги; В. Повысить его на работе. 3. Какая деталь интерьера умилила Раису Захаровну в доме Кузякиных? А. Самовар; Б. Патефон; В. Гармошка. 4. Кто посоветовал Раисе Захаровне ехать на курорт органов движения? А. Подруга; Б. Остеопат; В. Экстрасенс. 5. Кем был папа Раисы Захаровны? А. Офицером кавалерии; Б. Другом Чапаева; В. Генералом Первой мировой. 6. Какой породы собачка жила у Раисы Захаровны дома? А. Такса; Б. Шпиц; В. Русский той-терьер. 7. Что Раиса Захаровна считала "отравой"? А. Соль и сахар; Б. Хлебушек; В. Водку. ОТВЕТЫ 1 – А. "Элегию" Жюля Массне; 2 – Б. Научиться печь пироги; 3 – А. Самовар; 4 – В. Экстрасенс; 5 – А. Офицером кавалерии; 6 – В. Русский той-терьер; 7 – Б. Хлебушек.