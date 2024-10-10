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Четверг 10 октября

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ТЕСТ: вспоминаем привычки и жизнь Раисы Захаровны из комедии "Любовь и голуби"

ТЕСТ: вспоминаем привычки и жизнь Раисы Захаровны из комедии "Любовь и голуби"
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Лирическая комедия Владимира Меньшова "Любовь и голуби" вышла на экраны сорок лет назад. Но до сих пор остается одной из самых любимых у зрителей нескольких поколений. Сложный тест о привычках и жизни Раисы Захаровны, которую блистательно сыграла Людмила Гурченко, любители фильма пройдут без труда!

1. Какую мелодию любила слушать Раиса Захаровна в моменты меланхолии и депрессии?

А. "Элегию" Жюля Массне;

Б. "К Элизе" Людвига ван Бетховена;

В. "Оду к радости"Иоганна Себастьяна Баха.

2. Что Раиса Захаровна пообещала Василию сделать, чтобы он не оставлял ее?

А. Перестать материться;

Б. Научиться печь пироги;

В. Повысить его на работе.

3. Какая деталь интерьера умилила Раису Захаровну в доме Кузякиных?

А. Самовар;

Б. Патефон;

В. Гармошка.

4. Кто посоветовал Раисе Захаровне ехать на курорт органов движения?

А. Подруга;

Б. Остеопат;

В. Экстрасенс.

5. Кем был папа Раисы Захаровны?

А. Офицером кавалерии;

Б. Другом Чапаева;

В. Генералом Первой мировой.

6. Какой породы собачка жила у Раисы Захаровны дома?

А. Такса;

Б. Шпиц;

В. Русский той-терьер.

7. Что Раиса Захаровна считала "отравой"?

А. Соль и сахар;

Б. Хлебушек;

В. Водку.

ОТВЕТЫ

1 – А. "Элегию" Жюля Массне;

2 – Б. Научиться печь пироги;

3 – А. Самовар;

4 – В. Экстрасенс;

5 – А. Офицером кавалерии;

6 – В. Русский той-терьер;

7 – Б. Хлебушек.

Шоу-бизнес в Telegram

10 октября 2024, 10:40
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ для внимательных зрителей: угадайте советский фильм по кадру в вагоне

Кадр из фильма
Кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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