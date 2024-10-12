Как приготовить вегетарианский бургер: вкусно и полезно

Для вегетарианцев подойдет множество рецептов, включающих разнообразные овощи, злаки, бобовые и фрукты. Вот один из простых и вкусных рецептов:
Вегетарианский бургер
Ингредиенты
- Цельнозерновой хлеб – 4 ломтика
- Овощная котлета (из грибов, чечевицы, нута или других овощей) – 4 штуки
- Салат айсберг – 1 маленький кочан
- Помидоры – 2 штуки
- Огурцы – 1 штука
- Красный лук – 1/2 штуки
- Майонез веганский – по вкусу
- Горчица – по вкусу
- Кетчуп – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Инструкции
- Подготовка овощей: Нарежьте салат айсберг, помидоры, огурцы и красный лук тонкими кольцами.
- Соберите бургер: Положите на ломтик хлеба овощную котлету, сверху выложите салат айсберг, помидоры, огурцы и красный лук. Добавьте горчицу, майонез и кетчуп по вкусу. Закройте вторым ломтиком хлеба.
- Обжарьте: Разогрейте сковороду и обжарьте бургер с двух сторон до золотистой корочки.
- Подавайте: Подавайте бургер горячим с солеными огурцами или картофелем фри.