СМИ: Мать Прилучного подала на него в суд?

Мать Павла Приличного намерена добиться алиментов на содержание.

Вокруг Павла Прилучного и его историей с бесконечными судами появились новые слухи. Согласно информации из новостных пабликов, теперь на Прилучного подала в суд его собственная мать. По данным одного из телеграм-каналов, ранее родительница актера проживала с ним и его бывшей женой Агатой Муцениеце. Однако в новой семье Павла ей места не нашлось, как предполагают в Сети.

Пока никаких доказательств, что эта история имеет отношение к звезде "Мажора", нет. Но поклонники уверены, что сделано это для того, чтобы уменьшить алименты на ребенка. Актер, у которого на иждивении еще и мать, априори будет выплачивать меньше денег отпрыскам. Ведь судебные баталии в паре начались именно на этой почве. Павел выплачивал детям от первого брака, оставшимся жить с мамой, недостаточную сумму на их содержание, как уверяла Агата.

Она подала иск в суд с требованием увеличить сумму выплат на детей. После чего Прилучный написал заявление об определении места жительства детей. Кстати, с августа старший сын Павла и так живет с ним. От чего очень страдает Муцениеце. Актриса призналась, что уже тысячу раз пожалела о своем иске. ведь никакие деньги не стоят разлуки с наследниками. Дочь бывшей звездной пары Мия выразила желание жить с матерью. Хотя сейчас, когда звезда "Закрытой школы" в отъезде, она живет с семьей отца.

Как будет дальше развиваться эта история, покажет лишь время, а уже во второй половине октября Тимофею предстоит выбрать, с кем он будет жить в дальнейшем.