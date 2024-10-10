Муцениеце на свой страх и риск оставила дочь Прилучному и покинула Россию

Агата Муцениеце все еще судится с отцом своих детей.

Между Агатой Муцениеце и ее экс-супругом Павлом Прилучным на протяжении нескольких лет не утихают судебные споры. Недавно актриса призналась, что тяжело переживает из-за того, что ее бывший муж решил забрать у нее детей и уже много раз пожалела, что хотела увеличить сумму алиментов.

Ведь, по слухам, именно это стало причиной того, что звезда "Мажора" написал заявление об определении места жительства их сына Тимофея и дочери Мии. Мальчик уже больше месяца живет с отцом и к матери возвращаться не планирует.

Агата делилась с журналистами, что ей безумно грустно смотреть на то, как рушится связь между братом и сестрой. Но в то же время ей было невыносимо от одной мысли лишиться еще и дочери. Неизвестно, что именно могло повлиять на настроение актрисы, однако на днях она на свой страх и риск оставила дочь Прилучному и покинула Россию.

Подписчики обнаружили звезду "Закрытой школы" в Мадриде, где она проводит время с подругой. Агата снимает туристический контент и пока не вспоминает об оставленных отпрысках.

Прилучный же напротив пополняет свои соцсети "папским" контентом. Он и его новая жена Зепюр Брутян публикуют в блоге видеоролики, на которых весело проводят время с детьми.