Муцениеце на свой страх и риск оставила дочь Прилучному и покинула Россию

Почему на могиле Чуриковой нет памятника Тесты Сергей Жуков рассказал о болезни Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ для внимательных зрителей: угадайте советский фильм по кадру в вагонеТЕСТ для внимательных зрителей: угадайте советский фильм по кадру в вагоне "Не сыпь мне соль на рану": кому достанется шикарное наследство Вячеслава Добрынина"Не сыпь мне соль на рану": кому достанется шикарное наследство Вячеслава Добрынина Что случилось с оплаченным Пугачевой памятником Барыкину за 3 миллионаЧто случилось с оплаченным Пугачевой памятником Барыкину за 3 миллиона ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по ФИО главного герояТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по ФИО главного героя

Лента новостей

Четверг 10 октября

09:13Рецепт полезного и вкусного гарнира к мясу 08:36Муцениеце на свой страх и риск оставила дочь Прилучному и покинула Россию 06:13Дары осени: рецепт картофельной запеканки с грибами 03:18"Какая же сволочь": Снигирь в пух и прах разнесла мужа Собчак 00:09ТЕСТ: Только гений ответит на все 7 вопросов. Вы один из них? 21:39Прилучного обвинили в изощренном издевательстве над Муцениеце 21:22Стремящийся искупить грехи Стас Пьеха решился на серьезный шаг 19:47Лепс впервые откровенно рассказал об изменах: Я похоронил наши отношения 18:27"Хватит ждать": 56-летний Агутин потребовал внуков от дочерей 17:08Топурия активно борется с проблемой после декрета: Возраст дает о себе знать 16:26ТЕСТ: угадайте знаменитый советский фильм по кадру с собакой 15:36Внушительный гонорар вспыльчивого Серова перестал быть тайной 14:40Разведенная Алсу рассказала о своей несбыточной мечте 12:18Вскрылась истинная причина развода Бондарчука и Андреевой 11:52"От 6 до 12 миллионов": Лолита шокировала астрономическими суммами своих расходов 11:49Парализовало: Василий Ливанов продолжает бороться за свою жизнь 10:56Мэр Москвы рассказал, как социальные координаторы помогают пациентам больниц 10:49Сложный тест по фильму "Большая перемена" 10:42"Женам такое не нравится": объявлена подлинная причина внезапного развода SHAMAN 09:42Рецепты сладостей без вреда для фигуры 08:55Король Карл отказался лечиться от рака и собрался в путешествие 06:16Рецепт ароматного плова на костре: пальчики оближешь 03:21Дети Самойловой и Джигана решили съехать от родителей 00:18ТЕСТ: только тот, кто жил в советское время, сможет вспомнить все эти сленговые слова 22:02Понаровская после смерти сына отменила большой концерт и осталась дома с внуками 20:02Тест для внимательных: как звали героев любимых советских фильмов? 19:23Куда сходить в Москве и России: афиша с 9 по 16 октября 18:37Сотни штрафов на крупную сумму: Прилучный нажил проблемы на фоне суда с Муцениеце 18:16Оскандалившийся хирург Хайдаров хочет помириться с певицей Славой 17:29В "Активном гражданине" выберут лучшие достопримечательности Москвы 16:47Тест: угадай страну по очертанию ее территории на карте 15:28Известный продюсер рассекретил баснословный гонорар Бабкиной за выступление 13:54Личная боль для каждого: зрители помогают уничтоженному страшным пожаром театру 13:17Как хорошая квартира: Катя Лель шокировала размерами своей гардеробной 12:15ТЕСТ: вспомни, из какого советского кино эти знаменитые фразы 12:01Концерты и старое кино в цвете: как прошли выходные в кинопарке "Москино" 11:39"Домашние заготовки" Аниты Цой оказались под угрозой закрытия 10:51Подкуривает или подбухивает: 60-летний Зверев припечатал мэтров 10:11Обрушившаяся на Киркорова новость может сильно ударить по нему 09:30Те самые: рецепт настоящих котлет из советских столовых 08:43Уехавшая от Лепса 18-летка высмеяла их разницу в возрасте 06:17В семье Джигана и Самойловой случилось пополнение: Что теперь делать? 03:08Бузова попрощалась с родными и покинула Россию 01:02Лолита в эпатажной дизайнерской шубе похулиганила у стен Кремля 00:12Постаревшая Боня сравнила восхождение на вершину горы с родами: В миллиард раз проще 22:02СМИ: Кейт Миддлтон готовится снова лечь в больницу из-за онкологии 21:51Покинувшая Россию молодая жена Петросяна объяснила отказ забирать с собой детей 20:03В деле о разделе миллиардного имущества Алсу и Абрамова возникли трудности 20:03В Москве подписали декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС 19:11Губернатор Подмосковья открыл центр постинтернатного сопровождения слепоглухих в Сергиевом Посаде
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Муцениеце на свой страх и риск оставила дочь Прилучному и покинула Россию

Муцениеце на свой страх и риск оставила дочь Прилучному и покинула Россию
333

Агата Муцениеце все еще судится с отцом своих детей.

Между Агатой Муцениеце и ее экс-супругом Павлом Прилучным на протяжении нескольких лет не утихают судебные споры. Недавно актриса призналась, что тяжело переживает из-за того, что ее бывший муж решил забрать у нее детей и уже много раз пожалела, что хотела увеличить сумму алиментов.

Ведь, по слухам, именно это стало причиной того, что звезда "Мажора" написал заявление об определении места жительства их сына Тимофея и дочери Мии. Мальчик уже больше месяца живет с отцом и к матери возвращаться не планирует.

Агата делилась с журналистами, что ей безумно грустно смотреть на то, как рушится связь между братом и сестрой. Но в то же время ей было невыносимо от одной мысли лишиться еще и дочери. Неизвестно, что именно могло повлиять на настроение актрисы, однако на днях она на свой страх и риск оставила дочь Прилучному и покинула Россию.

Подписчики обнаружили звезду "Закрытой школы" в Мадриде, где она проводит время с подругой. Агата снимает туристический контент и пока не вспоминает об оставленных отпрысках.

Прилучный же напротив пополняет свои соцсети "папским" контентом. Он и его новая жена Зепюр Брутян публикуют в блоге видеоролики, на которых весело проводят время с детьми.

Фото: соцсети / @bugevuge

Шоу-бизнес в Telegram

10 октября 2024, 08:36
Агата Муцениеце. Фото: YouTube /@FAMETIMETV
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Стало известно об уходе Агаты Муцениеце в 35 лет

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata

По теме

Прилучного обвинили в изощренном издевательстве над Муцениеце

Прошло заседание суда между Прилучным и Муцениеце: Агата расстроена
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Рецепт полезного и вкусного гарнира к мясу

Рецепт полезного и вкусного гарнира к мясу
Гарнир, с которым ваша фигура не пострадает. Для приготовления легкого гарнира к мясу можно использовать овощи.

Дары осени: рецепт картофельной запеканки с грибами

Дары осени: рецепт картофельной запеканки с грибами
Вкусное и простое блюдо разнообразит ваш повседневный стол. Блюда из картофеля давно завоевали популярность, а в сочетании с грибами – это одно из самых выигрышных яств.

"Какая же сволочь": Снигирь в пух и прах разнесла мужа Собчак

"Какая же сволочь": Снигирь в пух и прах разнесла мужа Собчак
Актриса Юлия Снигирь назвала Богомолова тираном. Актриса Юлия Снигирь рассказала, каким на самом деле является Константин Богомолов во время рабочего процесса.

ТЕСТ: Только гений ответит на все 7 вопросов. Вы один из них?

ТЕСТ: Только гений ответит на все 7 вопросов. Вы один из них?
Непростой тест на эрудицию. Знать все на свете, вероятно, невозможно.

Стремящийся искупить грехи Стас Пьеха решился на серьезный шаг

Стремящийся искупить грехи Стас Пьеха решился на серьезный шаг
Певец Стас Пьеха сделал важный шаг в своей жизни. Артист открыл наркологическую клинику. Это решение стало для него не просто бизнесом, а способом искупить свою вину за годы, проведенные в плену зависимости.

Выбор читателей

08/10ВтрПонаровская после смерти сына отменила большой концерт и осталась дома с внуками 08/10ВтрПодкуривает или подбухивает: 60-летний Зверев припечатал мэтров 08/10ВтрОбрушившаяся на Киркорова новость может сильно ударить по нему 09/10СрдВскрылась истинная причина развода Бондарчука и Андреевой 09/10Срд"Женам такое не нравится": объявлена подлинная причина внезапного развода SHAMAN 08/10ВтрКак хорошая квартира: Катя Лель шокировала размерами своей гардеробной