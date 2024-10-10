ТЕСТ: Только гений ответит на все 7 вопросов. Вы один из них?

Непростой тест на эрудицию.

Знать все на свете, вероятно, невозможно. Тем не менее, у каждого из нас есть определенный багаж знаний, приобретенных в процессе обучения и жизненного опыта. Иногда мы удивляемся, сколько информации хранится в нашей голове, хотя и не всегда осознаем это.

Предлагаемый тест позволит проверить вашу эрудицию и определить, насколько обширен ваш запас знаний. В нем представлены десять вопросов, которые могут показаться легкими на первый взгляд, но не все из них дадутся вам без затруднений.

ВОПРОСЫ

1. Кто написал первый русский эпистолярный роман?

А. Михаил Шолохов

Б. Федор Эмин

В. Владимир Набоков

2. В подавлении какого восстания участвовал Михаил Скопин-Шуйский?

А. Восстание Болотникова

Б. Восстание в Спас-Клепиках

В. Восстание Пугачева

3. Где находится самая большая пустыня?

А. В Африке

Б. В Антарктиде

В. В Австралии

4. Куда впадает Волга?

А. В Черное море

Б. В Баренцево море

В. В Каспийское море

5. Как звали Дон Кихота?

А. Алонсо

Б. Фернандо

В. Бруно

6. Какого цвета зебра?

А. Белая

Б. Черная

В. Серая

7. Где появились шахматы?

А. В Индии

Б. В России

В. В Англии

ОТВЕТЫ

1. Б. Федор Эмин

2. А. Восстание Болотникова

3. Б. В Антарктиде

4. В. В Каспийское море

5. А. Алонсо

6. Б. Черная

7. А. В Индии