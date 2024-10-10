Лера Кудрявцева воззвала к помощи в Сети

Лера Кудрявцева ищет помощь в интернете.

Телеведущая Лера Кудрявцева воспитывает дочь Марию от супруга Игоря Макарова. Девочке 6 лет. В своем телеграм-канале звезда воззвала к помощи: ей срочно требуется няня. Но ведущая шоу "Секрет на миллион" сразу же предупредила, что не стоит откликаться всем подряд, поскольку работа няней – это очень ответственно и непросто.

Кудрявцева также заявила, что она "абьюзер и страшный человек". Сделано было это для того, чтобы отсеять ненужные резюме. В ответ на вакансию ей посыпалась уйма предложений, но пока теледива не нашла подходящего кандидата и не готова ответить на них.

"Мониторю ваши анкеты, уже шарики за ролики. Спасибо вам за ваши резюме и отзывы! Но мне иногда кажется, что вы мне няней хотите стать", – написала Лера в своем телеграм-канале.

Кудрявцева также поделилась, что знакомые не одобрили ее способ поиска помощницы по уходу за ребенком. Однако телеведущая посетовала, что в агентствах можно нарваться на абсолютно такой же непрофессионализм и сам процесс поиска мало чем отличается.

Напомним, Лера Кудрявцева не всегда задумывается о своих словах, когда сталкивается с несправедливостью. Так недавно она высказалась по поводу заработка блогера Леры Чекалиной. Жена хоккеиста возмутилась расценками звезды соцсетей, добавив, что врачи и учителя зарабатывают копейки, а такие вот "говорящие головы" просят за серию сторис десятки миллионов рублей.