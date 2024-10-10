Шаляпин после едких нападок потратил на свои зубы целое состояние

Прохор Шаляпин, как и многие другие российские знаменитости, продолжает обсуждать тему зубов и улыбок. Певец рассказал об изменениях.



После восстановления своих зубов он с гордостью продемонстровал свою "естественную" улыбку, подчеркивая важность натуральности. Артист отметил, что его новые зубы — это результат работы стоматолога, который помог вернуть ему уверенность.

С другой стороны, певец Серега добавляет, что натуральные зубы должны быть красивыми, и если они не такие, то стоит задуматься о коррекции. Журналист Феликс Грозданов поддержал Прохора, отметив, что его улыбка всегда была очаровательной.

Интересно, что в то время как российские звезды стремятся к естественности, западные коллеги экспериментируют с экстравагантными украшениями для зубов. Стоматолог Саркисян рассказала о современных трендах, включая татуировки на зубах и грилзы, которые стали популярными среди американских звезд. Канье Уэст, например, сделал себе уникальные накладки из драгоценных металлов и камней за миллион долларов.

Прохор же предпочитает носить драгоценности на теле, а не в рту, подчеркивая свою приверженность к естественности и здоровью зубов. Эта дискуссия о внешнем виде и самовыражении через улыбку продолжает вызывать интерес у поклонников и экспертов.