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Четверг 10 октября

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Пострадавшая от происков наглой аферистки Седокова сорвалась на публике

Пострадавшая от происков наглой аферистки Седокова сорвалась на публике
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Анна Седокова оказалась в центре скандала. Это случилось из-за слухов о якобы богатом любовнике поп-певицы.

Некая женщина-блогер, не имея никаких оснований, распространила информацию, которая быстро разошлась по СМИ и социальным сетям. Седокова, увидев эти сплетни, была крайне возмущена. Она не только решила защитить свое имя, но и намерена подать в суд на блогера за клевету.

В своем блоге Анна поделилась своими чувствами, отметив, что такие нападки недопустимы. "Мне присылают сообщения с этой желтой новостью, и я просто не могу оставаться безучастной. Я рассержена! Вы не на ту напали, дамочка!", — заявила певица. Она подчеркнула, что не собирается мириться с подобными высказываниями и готовит иск против блогера, а также тех, кто безосновательно распространяет эту информацию.

Седокова также отметила важность идентификации рекламы в подобных публикациях. По ее словам, отсутствие рекламного кода у новостей, которые касаются ее личности, является серьезным нарушением. Певица уверена, что такие действия должны иметь последствия для тех, кто пытается заработать на ее имени.

Анна Седокова. Кадр: соцсети

К сожалению, для Анны это не первый удар судьбы. В последнее время она переживает трудные времена: развод с мужем-баскетболистом Янисом Тиммой стал для нее настоящим испытанием. Кроме того, стресс негативно сказался на ее здоровье — вернулась аллергия, с которой она долго боролась.

Седокова уверена, что справедливость восторжествует. Она готова отстаивать свои права и защищать свое имя, несмотря на давление извне. Певица надеется, что ее действия станут примером для других людей, которые сталкиваются с подобными ситуациями. Анна считает важным показывать, что нельзя позволять другим безнаказанно клеветать и манипулировать фактами ради наживы. В этом контексте она призывает своих поклонников быть осторожными с информацией и не верить всему, что пишут в сети.

Шоу-бизнес в Telegram

10 октября 2024, 15:53
Анна Седокова. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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