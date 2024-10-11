Тест: насколько хорошо вы знаете мировые шедевры живописи?

Данные о состоянии здоровья 74-летнего Буйнова вызвали серьезные опасения

Александр Буйнов стал объектом обсуждений в СМИ и среди поклонников. Причиной тому стали слухи о здоровье певца, которые начали активно распространяться после его выступления на конкурсе молодых исполнителей в Сочи. Многие заметили, что артист передвигался с трудом, хромал и еле поднимался по лестнице.