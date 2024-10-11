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Пятница 11 октября

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Тест: насколько хорошо вы знаете мировые шедевры живописи?

Тест: насколько хорошо вы знаете мировые шедевры живописи?
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Сможете ли вы отличить шедевры великих мастеров? Представленные художники оставили значимый след в истории искусства, но их стили и подходы к живописи отличаются.

Пройдите тест и узнайте, насколько глубоки ваши знания о мировой живописи. Это отличный способ не только проверить свои навыки, но и расширить кругозор. Не упустите шанс блеснуть эрудицией и узнать что-то новое о великих мастерах прошлого.

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11 октября 2024, 19:02
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Данные о состоянии здоровья 74-летнего Буйнова вызвали серьезные опасения

Данные о состоянии здоровья 74-летнего Буйнова вызвали серьезные опасения
Александр Буйнов стал объектом обсуждений в СМИ и среди поклонников. Причиной тому стали слухи о здоровье певца, которые начали активно распространяться после его выступления на конкурсе молодых исполнителей в Сочи. Многие заметили, что артист передвигался с трудом, хромал и еле поднимался по лестнице.

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Выпечка на скорую руку: самый простой рецепт песочного печенья

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