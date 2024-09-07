В чем заключается психология женского обаяния и как быть привлекательной?

У каждой женщины свой секрет привлекательности. И речь не о стройности фигуры, красоте лица или умении стильно одеваться. Обаяние – это всегда особая энергетика, харизма, которую можно развить. Как это сделать, рассказала Перукуа – австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.



Что такое женская привлекательность?

Когда мы говорим о привлекательности, стоит рассматривать несколько аспектов этого состояния. Но на самом деле вопрос в другом: кого вы, как женщина, хотите привлечь? Чего вы этим добиваетесь?

Многие понимают привлекательность как способность собирать, «вампирить» энергию с других женщин и мужчин за счет того, чтобы поймать и задержать на себе их внимание. Особенно этим любят «лакомиться» инфлюенсеры, готовые пойти на все, даже раздеться до трусиков, лишь бы вы на секунду-другую задержали на них взгляд, позавидовали их формам и поставили заветное сердечко.

Все эти манипуляции вниманием, которые мы почему-то называем привлекательностью, служат лишь одной задаче — питаться энергией других людей. Именно поэтому ключевой вопрос заключается в том, кого или что вы хотите привлечь в свою жизнь.

Если есть желание найти мужчину на ночь, это совсем не то же самое, что отыскать мужа — спутника жизни. И одежда, и стиль поведения, и ваше проявление в мир принципиально отличаются в обоих случаях.

Если вы хотите просто нравиться себе, это не то же самое, что быть привлекательной в глазах окружающих. Одно другое не исключает, но это разные вещи.

Нравиться себе — самое важное

Это состояние наполненности, принятия себя, уважения, любви к себе очень притягательно. И такая привлекательность способствует тому, что в вашей жизни появляются подобные люди, которые эмоционально и ментально уравновешены, уважают себя, а следовательно, и других. Ценят и любят окружающих за то, какими они являются, а не за позирование и соответствие стандартам, созданным во многом индустрией развлечений для взрослых.

Такая привлекательность формирует вокруг вас окружение, которое дополняет вашу жизнь, отражает вашу природу и делает вас частью этого прекрасного проживания. Главным психологическим правилом этого состояния является принятие себя или, иначе говоря, некая внутренняя, а не показная уверенность, основанная на доверии к себе и к миру.

Стилистически вы можете выражать себя так, как вам подходит, по фигуре и по темпераменту — тут нет каких-то строгих правил и норм. В представительницах прекрасного пола естественным образом преобладает женская энергия, эта манкая субстанция, эликсир, который так притягателен для мужчин и одновременно источник сияния и молодости.

Его отражением, наверное, в большей степени является «женская одежда»: платья, юбки и прочее, а не джинсы, костюмы, хотя это не какое-то строгое правило. А вот внутренняя уверенность является самым психологически привлекательным качеством.

Как развить внутреннюю уверенность и привлекательность?

Необходимо начать с того, чтобы отловить в голове все разрушающие, самоуничижающие, жесткие, критичные мысли, которые говорят о вашей недостаточности, неполноценности. Это не ваши мысли! Для этого выполните следующее несложное упражнение.

Выпишите их на листе бумаге в первой колонке, а во второй укажите того, кому этот голос с мыслью принадлежит. Вы, возможно, удивитесь, что это могут быть ваша мама, папа, школьный учитель, бывший бойфренд и прочие.

В третьей колонке напишите, как сильно на вас влияют эти мысли, то есть что происходит, когда они возникают в голове. Вы теряете уверенность, все бросаете или, наоборот, позволяете себе преодолеть их, поняв, что это все просто мысли других людей о прошлой вас?

В четвертой колонке напротив самых «жестоких» и устойчивых мыслей, которые выбивают вас из колеи сильнее всего, напишите фразу антидот. Вы будете использовать ее, чтобы напомнить себе: это лишь мнение одного человека о какой-то прошлой вас, и к вам сейчас это не имеет никакого отношения. Вы уже стали сильнее, мудрее и освободились от его или ее влияния.

Упражнение — просто трюк, первый шаг к развитию своей внутренней уверенности, формированию природной привлекательности сначала в своих глазах, а потом и в глазах тех, кто видит вас настоящей и принимает такой, какая вы есть. Это большой шаг к успешной карьере и глубоким отношениям.

Привлекательность — не врожденная способность, а состояние, которое отражает внутреннюю уверенность человека в себе. И его можно развить с помощью специальных практик и кропотливой работы над собой.