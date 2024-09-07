В чем заключается психология женского обаяния и как быть привлекательной?

Назван самый любимый россиянами артист Тесты Киркоров попал в реанимацию Игры Сонник

Топ новостей недели

"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a Народная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсииНародная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии Шура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZеШура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе Необходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандалНеобходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандал

Лента новостей

Пятница 6 сентября

00:06В чем заключается психология женского обаяния и как быть привлекательной? 20:46В Общественном штабе подвели итоги первого дня выборов в Мосгордуму 20:27"Операции не было": Киркоров раскрыл правду о своем состоянии 19:44Владимир Путин воспользовался онлайн-голосованием на выборах в Мосгордуму 19:14Поклонники Игоря Николаева бьют тревогу: остался вдвоем с дочерью 19:06Первых победителей программы "Миллион призов" определят 7 сентября 18:16Стало известно, что будет с Алсу после развода 17:38Разъехавшихся по миру Пугачеву с Галкиным* хотят лишить родительских прав 17:00Собянин воспользовался системой электронного голосования на выборах в МГД 16:51Общественный штаб: DDOS-атаки не оказали влияния на ход голосования в Москве 16:37Дмитрий Медведев проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы 16:03Мария Погребняк родила четвертого ребенка: Врачи в шоке 14:28Тест: угадайте название популярного советского журнала по обложке 13:39"След на моей психике": измотанная Решетова решилась на отчаянный шаг 12:56В голосовании за депутатов в Москве приняли участие уже более 1 млн человек 12:15Состояние сдавшего Киркорова резко ухудшилось 10:28Семенович подробно рассказала о планах выйти замуж за уведенного из семьи мужчину 10:02В "Росатоме" рассказали о роли атомной отрасли в российской экономике 09:29Общественный штаб: Выборы в Москве начались в штатном режиме 06:34Запредельная наглость или холодный расчет? Принц Гарри поставил ультиматум королевской семье 03:18Джонни Депп впервые за десятки лет вылечил больные зубы благодаря россиянке 00:273 года без Жан-Поля Бельмондо: как великий актер воспитал несколько поколений 21:11Ольга Бузова поздравила подругу с рождением мальчика 20:19В "Росатоме" рассказали о роли атомной энергетики в борьбе с глобальным потеплением 20:12Библиотеки Подмосковья претендуют на грант Президентского фонда культурных инициатив 20:09Энергетическая трансформация: в "Росатоме" оценили роль атомной отрасли в российской экономике 20:03Королева отказалась помогать сыну после свадьбы 18:28Галкин* оставил Пугачеву с детьми: живет один 17:38ТЕСТ для тех, кто жил в СССР: вспомните детали этого времени 16:37Мария Погребняк вышла на связь из роддома 16:24Москвичи смогут выгодно потратить призовые баллы на товары в супермаркетах и аптеках 16:18"Никто не пришел": Самойлова и Джиган отметили день рождения Леи 14:39Москвичам напомнили о доступности всех способов голосования на выборах 14:21Тест: как много вы знаете о ресторанах и кафе в СССР? 13:53Бледанс сообщила о разрушениях в своем загородном доме из-за природного катаклизма 13:21В Москве прошла церемония разделения ключа электронного голосования 11:55Пережившая трагические события дочь Заворотнюк потеряла волосы 10:32Превратившаяся в животное Собчак сделала громкое заявление после травли ребенка 08:57"Предложений поступает много": Алсу оказалась нарасхват после болезненного развода 06:14Раскрыты баснословные траты Кейт Миддлтон и принца Гарри на обучение детей 03:43Тодоренко наотрез отказалась водить детей в детский сад после тревожного случая с сыном 00:21Юлии Пересильд исполнилось 40 лет: вспоминаем яркий и тернистый путь актрисы к славе 21:15Массировал и гладил: Кудрявцева растеклась от удовольствия в руках Пьехи 19:45ТЕСТ: Сможете вспомнить в каком мультфильме звучала эта фраза? 17:36"Каре=развод": только воссоединившаяся с мужем и детьми Тодоренко решилась на отчаянный поступок 16:38История с оскорбленным Mia Boyka ребенком получила неожиданное продолжение: Хочет отжать деньги 16:11Бывший муж Нюши обвиняется в серьезном преступлении 14:51В МТПП обсудили новую акцию программы "Миллион призов", приуроченную к выборам 14:36Тест: угадайте известных советских актеров по их первой роли в кино 14:31"Росатом" активно работает над внедрением новых технологий для защиты окружающей среды
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

В чем заключается психология женского обаяния и как быть привлекательной?

В чем заключается психология женского обаяния и как быть привлекательной?
168

У каждой женщины свой секрет привлекательности. И речь не о стройности фигуры, красоте лица или умении стильно одеваться. Обаяние – это всегда особая энергетика, харизма, которую можно развить. Как это сделать, рассказала Перукуа – австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.

Что такое женская привлекательность?

Когда мы говорим о привлекательности, стоит рассматривать несколько аспектов этого состояния. Но на самом деле вопрос в другом: кого вы, как женщина, хотите привлечь? Чего вы этим добиваетесь?

Многие понимают привлекательность как способность собирать, «вампирить» энергию с других женщин и мужчин за счет того, чтобы поймать и задержать на себе их внимание. Особенно этим любят «лакомиться» инфлюенсеры, готовые пойти на все, даже раздеться до трусиков, лишь бы вы на секунду-другую задержали на них взгляд, позавидовали их формам и поставили заветное сердечко.

Все эти манипуляции вниманием, которые мы почему-то называем привлекательностью, служат лишь одной задаче — питаться энергией других людей. Именно поэтому ключевой вопрос заключается в том, кого или что вы хотите привлечь в свою жизнь.

Если есть желание найти мужчину на ночь, это совсем не то же самое, что отыскать мужа — спутника жизни. И одежда, и стиль поведения, и ваше проявление в мир принципиально отличаются в обоих случаях.

Если вы хотите просто нравиться себе, это не то же самое, что быть привлекательной в глазах окружающих. Одно другое не исключает, но это разные вещи.

Нравиться себе — самое важное

Это состояние наполненности, принятия себя, уважения, любви к себе очень притягательно. И такая привлекательность способствует тому, что в вашей жизни появляются подобные люди, которые эмоционально и ментально уравновешены, уважают себя, а следовательно, и других. Ценят и любят окружающих за то, какими они являются, а не за позирование и соответствие стандартам, созданным во многом индустрией развлечений для взрослых.

Такая привлекательность формирует вокруг вас окружение, которое дополняет вашу жизнь, отражает вашу природу и делает вас частью этого прекрасного проживания. Главным психологическим правилом этого состояния является принятие себя или, иначе говоря, некая внутренняя, а не показная уверенность, основанная на доверии к себе и к миру.

Стилистически вы можете выражать себя так, как вам подходит, по фигуре и по темпераменту — тут нет каких-то строгих правил и норм. В представительницах прекрасного пола естественным образом преобладает женская энергия, эта манкая субстанция, эликсир, который так притягателен для мужчин и одновременно источник сияния и молодости.

Его отражением, наверное, в большей степени является «женская одежда»: платья, юбки и прочее, а не джинсы, костюмы, хотя это не какое-то строгое правило. А вот внутренняя уверенность является самым психологически привлекательным качеством.

Как развить внутреннюю уверенность и привлекательность?

Необходимо начать с того, чтобы отловить в голове все разрушающие, самоуничижающие, жесткие, критичные мысли, которые говорят о вашей недостаточности, неполноценности. Это не ваши мысли! Для этого выполните следующее несложное упражнение.

Выпишите их на листе бумаге в первой колонке, а во второй укажите того, кому этот голос с мыслью принадлежит. Вы, возможно, удивитесь, что это могут быть ваша мама, папа, школьный учитель, бывший бойфренд и прочие.

В третьей колонке напишите, как сильно на вас влияют эти мысли, то есть что происходит, когда они возникают в голове. Вы теряете уверенность, все бросаете или, наоборот, позволяете себе преодолеть их, поняв, что это все просто мысли других людей о прошлой вас?

В четвертой колонке напротив самых «жестоких» и устойчивых мыслей, которые выбивают вас из колеи сильнее всего, напишите фразу антидот. Вы будете использовать ее, чтобы напомнить себе: это лишь мнение одного человека о какой-то прошлой вас, и к вам сейчас это не имеет никакого отношения. Вы уже стали сильнее, мудрее и освободились от его или ее влияния.

Упражнение — просто трюк, первый шаг к развитию своей внутренней уверенности, формированию природной привлекательности сначала в своих глазах, а потом и в глазах тех, кто видит вас настоящей и принимает такой, какая вы есть. Это большой шаг к успешной карьере и глубоким отношениям.

Привлекательность — не врожденная способность, а состояние, которое отражает внутреннюю уверенность человека в себе. И его можно развить с помощью специальных практик и кропотливой работы над собой.

Телеграм канал

7 сентября 2024, 00:06
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

"Операции не было": Киркоров раскрыл правду о своем состоянии

"Операции не было": Киркоров раскрыл правду о своем состоянии
Бедрос Киркоров вышел на связь с журналистами. Накануне появилась информация, что Бедрос Киркоров находится в больнице в тяжелом состоянии.

Поклонники Игоря Николаева бьют тревогу: остался вдвоем с дочерью

Поклонники Игоря Николаева бьют тревогу: остался вдвоем с дочерью
Игорь Крутой раскрыл положение певца. Вокруг Игоря Николаева давно ходят тревожные слухи.

Стало известно, что будет с Алсу после развода

Стало известно, что будет с Алсу после развода
Алсу возобновила свою творческую деятельность. Продюсер Евгений Морозов рассказал журналистам, что ждет Алсу после развода с Яном Абрамовым.

Разъехавшихся по миру Пугачеву с Галкиным* хотят лишить родительских прав

Разъехавшихся по миру Пугачеву с Галкиным* хотят лишить родительских прав
У Аллы Пугачевой могут отобрать детей. Недавно стало известно, что иноагент Максим Галкин* оставил свою семью в Юрмале и переехал в Израиль.

Мария Погребняк родила четвертого ребенка: Врачи в шоке

Мария Погребняк родила четвертого ребенка: Врачи в шоке
Мария Погребняк рассказала о самочувствии после родов. Накануне Мария Погребняк в соцсетях показала видео из элитного роддома, куда она отправилась с красивой укладкой и макияжем.

Выбор читателей

05/09ЧтвГалкин* оставил Пугачеву с детьми: живет один 05/09ЧтвТодоренко наотрез отказалась водить детей в детский сад после тревожного случая с сыном 05/09ЧтвТест: как много вы знаете о ресторанах и кафе в СССР? 05/09ЧтвКоролева отказалась помогать сыну после свадьбы 05/09ЧтвМария Погребняк вышла на связь из роддома 05/09Чтв"Предложений поступает много": Алсу оказалась нарасхват после болезненного развода