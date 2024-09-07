Польза массажа при похудении

Предприниматель и основатель массажного дома KUSHETKA Оксана Львова рассказала о пользе массажа в достижении внутренней гармонии и внешней красоты.



Сегодня, когда здоровый образ жизни и идеальная фигура становятся все более популярными, многие ищут эффективные способы для похудения. Хотя диеты и физическая активность занимают центральное место, массаж часто оказывается незаслуженно забытым. О том, как массаж может помочь достичь стройности и внутренней гармонии, рассказала предприниматель и основатель массажного дома KUSHETKA Оксана Львова.

Массаж — это мануальная терапия, основанная на разнообразных техниках, которые воздействуют на мягкие ткани; мышцы и кожу. Этот метод не только снимает напряжение, но и улучшает обмен веществ, повышает эффективность тренировок и помогает в борьбе со стрессом, который нередко приводит к набору веса.





Как массаж помогает похудеть





Борется со стрессом . Эмоциональные переживания – главный враг стройности. Они провоцируют заедание проблем и накопление жира. Массаж снижает уровень кортизола (гормона стресса) и повышает выработку эндорфинов. Человек чувствует себя счастливее и меньше тянется к вредной еде.

. Эмоциональные переживания – главный враг стройности. Они провоцируют заедание проблем и накопление жира. Массаж снижает уровень кортизола (гормона стресса) и повышает выработку эндорфинов. Человек чувствует себя счастливее и меньше тянется к вредной еде. Улучшенное кровообращение – залог эффективного обмена веществ. Массаж разгоняет кровь, доставляя питательные вещества и кислород во все уголки тела.

– залог эффективного обмена веществ. Массаж разгоняет кровь, доставляя питательные вещества и кислород во все уголки тела. Помогает избавиться от отеков . Задержка жидкости в организме может стать причиной лишних килограммов.

. Задержка жидкости в организме может стать причиной лишних килограммов. Улучшает эффект от тренировок, помогает мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузок. Это означает, что человек сможет тренироваться чаще и эффективнее.





Как включить массаж в программу похудения





Регулярность посещения . Начинать курс массажа стоит с 1-2 сеансов в неделю. Рекомендуется делать перерыв после 12 сеансов на 3-6 месяцев, но данные показатели могут меняться в зависимости от вида массажа и индивидуальных особенностей тела.

. Начинать курс массажа стоит с 1-2 сеансов в неделю. Рекомендуется делать перерыв после 12 сеансов на 3-6 месяцев, но данные показатели могут меняться в зависимости от вида массажа и индивидуальных особенностей тела. Разные виды массажа , сочетание разных техник поможет воздействовать на разные группы мышц.

, сочетание разных техник поможет воздействовать на разные группы мышц. Поддержание водного баланса до и после процедуры усиливает дренажный эффект и препятствует задержке лишней воды в организме.

до и после процедуры усиливает дренажный эффект и препятствует задержке лишней воды в организме. Правильное питание и физические нагрузки . Соблюдение здорового рациона питания и активное занятие любимым спортом усилят эффект от массажа.

. Соблюдение здорового рациона питания и активное занятие любимым спортом усилят эффект от массажа. Использование косметических средств. Применение специальных кремов и масел улучшит состояние кожи и придаст дополнительный эффект упругости и сияния.





Основные виды массажа для похудения





1. Лимфодренажный массаж – выводит лишнюю жидкость из организма, избавляет от отеков, помогает избавиться от лишнего веса.

2. Антицеллюлитный массаж – борется с различными эстетическими проблемами, например, целлюлит.

3. Спортивный массаж – помогает восстановить мышечные волокна после занятий спортом, улучшает кровообращение, отток лимфы, заживление ран и повреждений.





Стоит помнить, что массаж – не волшебный инструмент, а часть комплексного подхода к похудению. Он поможет не только сбросить вес, но и почувствовать себя лучше, увереннее и энергичнее.





Забота о себе через массаж – это инвестиция в здоровье и красоту. Стройность, здоровье и хорошее настроение – гарантированные результаты регулярного массажа.