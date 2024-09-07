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Польза массажа при похудении

Польза массажа при похудении
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Предприниматель и основатель массажного дома KUSHETKA Оксана Львова рассказала о пользе массажа в достижении внутренней гармонии и внешней красоты.

Сегодня, когда здоровый образ жизни и идеальная фигура становятся все более популярными, многие ищут эффективные способы для похудения. Хотя диеты и физическая активность занимают центральное место, массаж часто оказывается незаслуженно забытым. О том, как массаж может помочь достичь стройности и внутренней гармонии, рассказала предприниматель и основатель массажного дома KUSHETKA Оксана Львова.

Оксана Львова. Фото: личный архив

Массаж — это мануальная терапия, основанная на разнообразных техниках, которые воздействуют на мягкие ткани; мышцы и кожу. Этот метод не только снимает напряжение, но и улучшает обмен веществ, повышает эффективность тренировок и помогает в борьбе со стрессом, который нередко приводит к набору веса.


Как массаж помогает похудеть


  • Борется со стрессом. Эмоциональные переживания – главный враг стройности. Они провоцируют заедание проблем и накопление жира. Массаж снижает уровень кортизола (гормона стресса) и повышает выработку эндорфинов. Человек чувствует себя счастливее и меньше тянется к вредной еде.
  • Улучшенное кровообращение – залог эффективного обмена веществ. Массаж разгоняет кровь, доставляя питательные вещества и кислород во все уголки тела.
  • Помогает избавиться от отеков. Задержка жидкости в организме может стать причиной лишних килограммов.
  • Улучшает эффект от тренировок, помогает мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузок. Это означает, что человек сможет тренироваться чаще и эффективнее.

Как включить массаж в программу похудения


  • Регулярность посещения. Начинать курс массажа стоит с 1-2 сеансов в неделю. Рекомендуется делать перерыв после 12 сеансов на 3-6 месяцев, но данные показатели могут меняться в зависимости от вида массажа и индивидуальных особенностей тела.
  • Разные виды массажа, сочетание разных техник поможет воздействовать на разные группы мышц.
  • Поддержание водного баланса до и после процедуры усиливает дренажный эффект и препятствует задержке лишней воды в организме.
  • Правильное питание и физические нагрузки. Соблюдение здорового рациона питания и активное занятие любимым спортом усилят эффект от массажа.
  • Использование косметических средств. Применение специальных кремов и масел улучшит состояние кожи и придаст дополнительный эффект упругости и сияния.

Основные виды массажа для похудения


1. Лимфодренажный массаж – выводит лишнюю жидкость из организма, избавляет от отеков, помогает избавиться от лишнего веса.
2. Антицеллюлитный массаж – борется с различными эстетическими проблемами, например, целлюлит.
3. Спортивный массаж – помогает восстановить мышечные волокна после занятий спортом, улучшает кровообращение, отток лимфы, заживление ран и повреждений.

Стоит помнить, что массаж – не волшебный инструмент, а часть комплексного подхода к похудению. Он поможет не только сбросить вес, но и почувствовать себя лучше, увереннее и энергичнее.

Забота о себе через массаж – это инвестиция в здоровье и красоту. Стройность, здоровье и хорошее настроение – гарантированные результаты регулярного массажа.

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7 сентября 2024, 18:27
Фото: freepik.com
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