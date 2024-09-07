Польза массажа при похудении

Сегодня, когда здоровый образ жизни и идеальная фигура становятся все более популярными, многие ищут эффективные способы для похудения. Хотя диеты и физическая активность занимают центральное место, массаж часто оказывается незаслуженно забытым. О том, как массаж может помочь достичь стройности и внутренней гармонии, рассказала предприниматель и основатель массажного дома KUSHETKA Оксана Львова.
Массаж — это мануальная терапия, основанная на разнообразных техниках, которые воздействуют на мягкие ткани; мышцы и кожу. Этот метод не только снимает напряжение, но и улучшает обмен веществ, повышает эффективность тренировок и помогает в борьбе со стрессом, который нередко приводит к набору веса.
Как массаж помогает похудеть
- Борется со стрессом. Эмоциональные переживания – главный враг стройности. Они провоцируют заедание проблем и накопление жира. Массаж снижает уровень кортизола (гормона стресса) и повышает выработку эндорфинов. Человек чувствует себя счастливее и меньше тянется к вредной еде.
- Улучшенное кровообращение – залог эффективного обмена веществ. Массаж разгоняет кровь, доставляя питательные вещества и кислород во все уголки тела.
- Помогает избавиться от отеков. Задержка жидкости в организме может стать причиной лишних килограммов.
- Улучшает эффект от тренировок, помогает мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузок. Это означает, что человек сможет тренироваться чаще и эффективнее.
Как включить массаж в программу похудения
- Регулярность посещения. Начинать курс массажа стоит с 1-2 сеансов в неделю. Рекомендуется делать перерыв после 12 сеансов на 3-6 месяцев, но данные показатели могут меняться в зависимости от вида массажа и индивидуальных особенностей тела.
- Разные виды массажа, сочетание разных техник поможет воздействовать на разные группы мышц.
- Поддержание водного баланса до и после процедуры усиливает дренажный эффект и препятствует задержке лишней воды в организме.
- Правильное питание и физические нагрузки. Соблюдение здорового рациона питания и активное занятие любимым спортом усилят эффект от массажа.
- Использование косметических средств. Применение специальных кремов и масел улучшит состояние кожи и придаст дополнительный эффект упругости и сияния.