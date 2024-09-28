Выход за рамки: как отказаться от роли "хорошей девочки" и найти свой путь

Умер Роман Мадянов Тесты Похороны молодого сына Понаровской Игры Сонник

Топ новостей недели

Страшно кричала и плакала: узнавшей про смерть сына Понаровской стало плохо с сердцемСтрашно кричала и плакала: узнавшей про смерть сына Понаровской стало плохо с сердцем Тест: если сможете закончить эти крылатые фразы, то ваш словарный запас выше всяких похвалТест: если сможете закончить эти крылатые фразы, то ваш словарный запас выше всяких похвал В жизни Шаляпина после трагической смерти жены начали происходить очень странные вещиВ жизни Шаляпина после трагической смерти жены начали происходить очень странные вещи Никита Пресняков впервые высказался о разводе с Аленой КрасновойНикита Пресняков впервые высказался о разводе с Аленой Красновой

Лента новостей

Суббота 28 сентября

03:02Выход за рамки: как отказаться от роли "хорошей девочки" и найти свой путь 00:16Как стресс влияет на здоровье и каков механизм его развития 16:36Умерла всемирно известная звезда фильмов о Гарри Поттере 16:05Тест: угадай культовый советский фильм по осенним пейзажам 16:02Глава Якутии Николаев рассказал о пользе проекта АЭС малой мощности для региона 16:02Глава Росатома Лихачев рассказал о перспективах атомной энергетики IV поколения 15:16"Не желала отпускать его": психолог раскрыла подноготную развода SHAMANа с женой 13:50С 1 ноября в центре Москвы станет доступна парковка за 0 рублей 13:08Мадянов перед смертью работал на износ вопреки тяжелым проблемам со здоровьем 12:30Что случилось с оплаченным Пугачевой памятником Барыкину за 3 миллиона 11:02"Не приемлет давления": озвучена весомая причина развода SHAMANа с женой 10:40Орбакайте столкнулась на виду у всех с Пресняковым после долгой разлуки 06:13Звезда "Ревизорро" Летучая пострадала от психолога 03:21Самые яркие роли Романа Мадянова 00:04На фоне развода Шнурову пришлось отказаться от алкоголя 20:47Подвергшая свою жизнь опасности Боня в слезах обратилась у людям 18:56Тест: угадайте советский фильм по кадру со строителями или стройкой 17:19Ева Польна вышла в свет со взрослой дочерью от Дениса Клявера 16:46"Вот зараза!": присевшая по нужде на унитаз Пугачева в шоке от беспардонной провокации 15:49Собчак нашла неожиданную связь между разводами SHAMANа и Шнурова с женами 12:39Поклонники в шоке: SHAMAN объявил о разводе со взрослой женой 12:30SHAMANа подозревают в страшном грехе 11:25Как спустя 12 лет выглядит захоронение погибшей в автоаварии Марины Голуб 11:21Тест для знатоков сериала "Бригада" 10:20Григорий Лепс сделал громкое заявление об уехавшей молодухе 09:48Господи, помилуй: что творится на могиле тайно похороненного сына Понаровской 09:30Вячеслава Добрынина госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии 08:40Брак Бондарчука рухнул из-за молоденькой разлучницы 06:10Салтыкова жестко прошлась по Бузовой: выскочка 03:17Стало известно, как называют в школе одну из главных наследниц британского престола 00:07Что будет на самом деле с Comedy Club? 22:01Певица Слава рассказала об интрижках с мужчинами в возрасте: Все соки высосал 20:33Свыше 600 штрафов: скандально известный Башаров нажил серьезные проблемы 19:44Увлекательный тест: ответы на эти загадки знает каждый уроженец СССР 18:22Пластический хирург раскрыла природу кардинальных изменений во внешности Седоковой 17:18Близкие Мадянова готовились к смерти актера несколько месяцев 15:18Умер заслуженный артист России Роман Мадянов 13:01В Подмосковье оборудовали еще сотню новых пешеходных переходов с проекционной подсветкой 12:34Цена славы: выпускник "Фабрики звезд" озвучил стоимость хитов Киркорова, Лолиты и Лорак 11:59ТЕСТ: А вы сумеете вспомнить, кто исполнил эти хиты 90-х? 11:12Лишившаяся сына Муцениеце активно занялась личной жизнью 10:04Жена Шепелева показала, где проведет следующее лето сын Фриске: Убогий сарай 09:07На похоронах сына Понаровской случился скандал: не обошлось без полиции 08:24Страшный удар: могила сына Понаровской утонула сразу после похорон 06:20Регина Тодоренко заявила о переменах: Больше не ведущая 03:31Назад в детство: Тест по советскому фильму “Мэри Поппинс, до свидания” 00:11Недавно родившая Погребняк выбирает свадебный наряд с бывшим 21:38Принципиальный конфликт Киркорова и певицы Славы закончился неожиданностью 19:46Тест: насколько хорошо вы помните советские детские игрушки? 18:27Родившая Хилькевич испытывает жуткий страх: Скорее переходите, чтобы увидеть это уродство
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Выход за рамки: как отказаться от роли "хорошей девочки" и найти свой путь

Выход за рамки: как отказаться от роли "хорошей девочки" и найти свой путь
212

Синдромом "хорошей девочки" страдает большая часть женского населения. Под этим психологическим термином подразумевается сценарий жизни, когда человек старается нравиться окружающим, он услужливый, безотказный, идеальный во всем.

Но к определенному возрасту женщины устают от этой роли, поскольку та опустошает, и возникает желание пожить для себя. Как избавиться от синдрома "хорошей девочки", рассказала Кадрия Велес — психолог, ментальный тренер, предприниматель, эксперт по самопознанию и развитию человека.

Осознание своей уникальности

Сознательный отказ от роли «хорошей девочки» — точка, к которой нужно прийти, чтобы найти в себе внутренние силы преодолеть синдром, поскольку этот сценарий укрепился в детстве и играет ведущую роль во взрослой жизни, что часто бывает неуместно.

Чтобы выйти из этого состояния, надо осознать, что вы — уникальная часть Бога. Каждый человек — часть этого мира, и у него собственный путь независимо от того, в какой семье он родился, с кем связал свою судьбу, какие у него дети.

Все, что происходит в его жизни, — лишь грани, помогающие пройти жизненный путь и получить определенный опыт. Важно осознать, что у вас есть душа, и вы — следствие того, что она решила явиться в этом мире с некоей целью.

Таким образом, необходимо понять: каждая женщина — центр своей собственной Вселенной, поэтому прежде всего нужно поставить себя во главу своей жизни.

Как это осуществить?

Первое, что нужно сделать, — научиться контакту с самим собой и пониманию себя. Для этого задайте себе вопросы:

"Кто я есть?"

"Чего на самом деле хочу?"

"Куда я иду?"

"Что мне хочется создать?"

"С какими людьми хочется общаться?"

"Что мне нравится и не нравится?"

"Что меня радует, вдохновляет и наполняет?"

Стремитесь понять себя, выделяйте время на контакт с собой, ведь сценарий «хорошей девочки» подразумевает, что все ее внимание направлено на других людей, их реакции, эмоции, ожидания.

Уделите этому хотя бы 15 минут в день. Отключите фоновую музыку, телефон, погрузитесь в свои ощущения. Дальше увеличивайте период, отведенный для самопознания: каждые 2 часа по 15 минут или хотя бы полчаса в день.

Выбрав новый сценарий контакта с собой, женщина начинает обращать внимание на себя. Если не учиться к этому, другие знания не принесут никакого результата. И когда вы понимаете свой внутренний мир, то можете экологично выстраивать отношения с другими людьми, исходя из собственных потребностей, а не для других.

Фото: Кадрия Велес

Учитесь чувствовать

Изучайте свои эмоции, как некогда азбуку в школе. Важно понять, что они означают, почему и как проявляются, на какие внутренние потребности указывают. Необходимо слышать их, а не вытеснять, и постепенно учиться управлять собой, своими действиями, опираясь на ту информацию, которую несут ваши чувства.

Еще одна важная задача — разобраться, откуда происходит синдром, какие внутренние потребности маленькой девочки закрывает. Возможно, в детстве вы не получили любви и принятия родителей, стремились заслужить их похвалу, и во взрослой жизни также пытаетесь получать одобрение извне.

Если исследовать свой деструктивный сценарий, можно ясно увидеть, почему он возник и какие потребности нужно закрывать, чтобы от него избавиться.

Выявите незакрытые потребности

Следующий шаг в работе над собой — понять, как вы, взрослая женщина, можете закрыть потребности маленькой девочки без необходимости ждать одобрения других людей. Формирование внутренней опоры начинается со способности управлять своим внутренним ребенком и взрослым, превратить критическую часть в заботливого родителя внутри себя.

Когда человек вырастает, биологические папа и мама уже не могут повлиять на его характер, самовосприятие, особенности поведения. Но в своем внутреннем мире он может сам для себя стать родителем, который обеспечит маленькой девочке похвалу и ласку.

Разберитесь с текущими ролями в жизни

Ежедневно мы общаемся с большим количеством людей. Определите, кто вы друг для друга, из каких ролей взаимодействуете. Вспомните, кто вы сейчас, сколько вам лет, чего хотите в жизни и какие действия будут наиболее эффективными для достижения результата.

Приходя на работу, общайтесь с коллегами и начальником, исходя из своей роли сотрудника, и не ищите в окружающих людях маму или первую учительницу. Если называть все своими именами, легче в моменте остановить негативный сценарий и не пустить его в ход.

Можно ли полностью избавиться от "синдрома хорошей девочки"?

К сожалению, полностью исключить сценарий нельзя. Но если понять его и научиться им управлять, то вы начнете переходить в новые жизненные роли, которые постепенно займут свое место в вашей психике.

А роль девочки отойдет на второй план и станет управляемой. Вы будете понимать: если она возникает, возможно, хочется заботы, внимания, доброго слова, напоминания о своей ценности. Когда женщина умеет сама закрывать эти потребности, она освобождается от необходимости получать одобрение извне и берет ответственность за свою жизнь на себя.

Шоу-бизнес в Telegram

28 сентября 2024, 03:02
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Как стресс влияет на здоровье и каков механизм его развития

Как стресс влияет на здоровье и каков механизм его развития
Стресс является этиологическим фактором, приводящим ко многим заболеваниям, не только психическим, но и соматическим. Кто не знает о важной роли стресса в возникновении, например, инфаркта миокарда, или гастрита? Нужно разобраться, во-первых, что иметь в виду под стрессом, и во-вторых, каков механизм его развития.

Умерла всемирно известная звезда фильмов о Гарри Поттере

Умерла всемирно известная звезда фильмов о Гарри Поттере
Скончалась актриса Мэгги Смит, известная по роли в фильмах о Гарри Поттере. Артистка ушла из жизни на 89-м году. О трагическом событии сообщили ее сыновья.

Тест: угадай культовый советский фильм по осенним пейзажам

Тест: угадай культовый советский фильм по осенним пейзажам
Осень в советском кино – это время, наполненное особым настроением. Множество фильмов использует осенние пейзажи для передачи глубины чувств и переживаний персонажей. Осень в советском кино — это многогранное явление, отражающее как радость, так и грусть, создавая уникальную атмосферу, которая запоминается зрителям надолго.

"Не желала отпускать его": психолог раскрыла подноготную развода SHAMANа с женой

"Не желала отпускать его": психолог раскрыла подноготную развода SHAMANа с женой
Недавно стало известно о разводе популярного певца SHAMAN с его супругой Еленой Мартыновой. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. Психолог и кинетик Валентина Орли предложила свою интерпретацию этой ситуации, обратив внимание на психологические аспекты, связанные с длительностью брака.

Мадянов перед смертью работал на износ вопреки тяжелым проблемам со здоровьем

Мадянов перед смертью работал на износ вопреки тяжелым проблемам со здоровьем
25 сентября мир искусства потрясла печальная новость о смерти Романа Мадянова. Для многих поклонников его таланта стало настоящим шоком, что любимый артист боролся с раком легких. Екатерина Стриженова, известная телеведущая и близкая подруга Мадянова, поделилась своими воспоминаниями.

Выбор читателей

26/09ЧтвГригорий Лепс сделал громкое заявление об уехавшей молодухе 26/09ЧтвГосподи, помилуй: что творится на могиле тайно похороненного сына Понаровской 26/09ЧтвКак спустя 12 лет выглядит захоронение погибшей в автоаварии Марины Голуб 26/09ЧтвТест: угадайте советский фильм по кадру со строителями или стройкой 26/09ЧтвЕва Польна вышла в свет со взрослой дочерью от Дениса Клявера 26/09ЧтвБрак Бондарчука рухнул из-за молоденькой разлучницы