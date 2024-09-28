Выход за рамки: как отказаться от роли "хорошей девочки" и найти свой путь

Синдромом "хорошей девочки" страдает большая часть женского населения. Под этим психологическим термином подразумевается сценарий жизни, когда человек старается нравиться окружающим, он услужливый, безотказный, идеальный во всем.



Но к определенному возрасту женщины устают от этой роли, поскольку та опустошает, и возникает желание пожить для себя. Как избавиться от синдрома "хорошей девочки", рассказала Кадрия Велес — психолог, ментальный тренер, предприниматель, эксперт по самопознанию и развитию человека.



Осознание своей уникальности

Сознательный отказ от роли «хорошей девочки» — точка, к которой нужно прийти, чтобы найти в себе внутренние силы преодолеть синдром, поскольку этот сценарий укрепился в детстве и играет ведущую роль во взрослой жизни, что часто бывает неуместно.

Чтобы выйти из этого состояния, надо осознать, что вы — уникальная часть Бога. Каждый человек — часть этого мира, и у него собственный путь независимо от того, в какой семье он родился, с кем связал свою судьбу, какие у него дети.

Все, что происходит в его жизни, — лишь грани, помогающие пройти жизненный путь и получить определенный опыт. Важно осознать, что у вас есть душа, и вы — следствие того, что она решила явиться в этом мире с некоей целью.

Таким образом, необходимо понять: каждая женщина — центр своей собственной Вселенной, поэтому прежде всего нужно поставить себя во главу своей жизни.

Как это осуществить?

Первое, что нужно сделать, — научиться контакту с самим собой и пониманию себя. Для этого задайте себе вопросы:

"Кто я есть?"

"Чего на самом деле хочу?"

"Куда я иду?"

"Что мне хочется создать?"

"С какими людьми хочется общаться?"

"Что мне нравится и не нравится?"

"Что меня радует, вдохновляет и наполняет?"

Стремитесь понять себя, выделяйте время на контакт с собой, ведь сценарий «хорошей девочки» подразумевает, что все ее внимание направлено на других людей, их реакции, эмоции, ожидания.

Уделите этому хотя бы 15 минут в день. Отключите фоновую музыку, телефон, погрузитесь в свои ощущения. Дальше увеличивайте период, отведенный для самопознания: каждые 2 часа по 15 минут или хотя бы полчаса в день.

Выбрав новый сценарий контакта с собой, женщина начинает обращать внимание на себя. Если не учиться к этому, другие знания не принесут никакого результата. И когда вы понимаете свой внутренний мир, то можете экологично выстраивать отношения с другими людьми, исходя из собственных потребностей, а не для других.

Учитесь чувствовать

Изучайте свои эмоции, как некогда азбуку в школе. Важно понять, что они означают, почему и как проявляются, на какие внутренние потребности указывают. Необходимо слышать их, а не вытеснять, и постепенно учиться управлять собой, своими действиями, опираясь на ту информацию, которую несут ваши чувства.

Еще одна важная задача — разобраться, откуда происходит синдром, какие внутренние потребности маленькой девочки закрывает. Возможно, в детстве вы не получили любви и принятия родителей, стремились заслужить их похвалу, и во взрослой жизни также пытаетесь получать одобрение извне.

Если исследовать свой деструктивный сценарий, можно ясно увидеть, почему он возник и какие потребности нужно закрывать, чтобы от него избавиться.

Выявите незакрытые потребности

Следующий шаг в работе над собой — понять, как вы, взрослая женщина, можете закрыть потребности маленькой девочки без необходимости ждать одобрения других людей. Формирование внутренней опоры начинается со способности управлять своим внутренним ребенком и взрослым, превратить критическую часть в заботливого родителя внутри себя.

Когда человек вырастает, биологические папа и мама уже не могут повлиять на его характер, самовосприятие, особенности поведения. Но в своем внутреннем мире он может сам для себя стать родителем, который обеспечит маленькой девочке похвалу и ласку.

Разберитесь с текущими ролями в жизни

Ежедневно мы общаемся с большим количеством людей. Определите, кто вы друг для друга, из каких ролей взаимодействуете. Вспомните, кто вы сейчас, сколько вам лет, чего хотите в жизни и какие действия будут наиболее эффективными для достижения результата.

Приходя на работу, общайтесь с коллегами и начальником, исходя из своей роли сотрудника, и не ищите в окружающих людях маму или первую учительницу. Если называть все своими именами, легче в моменте остановить негативный сценарий и не пустить его в ход.

Можно ли полностью избавиться от "синдрома хорошей девочки"?

К сожалению, полностью исключить сценарий нельзя. Но если понять его и научиться им управлять, то вы начнете переходить в новые жизненные роли, которые постепенно займут свое место в вашей психике.

А роль девочки отойдет на второй план и станет управляемой. Вы будете понимать: если она возникает, возможно, хочется заботы, внимания, доброго слова, напоминания о своей ценности. Когда женщина умеет сама закрывать эти потребности, она освобождается от необходимости получать одобрение извне и берет ответственность за свою жизнь на себя.