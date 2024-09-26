"Вот зараза!": присевшая по нужде на унитаз Пугачева в шоке от беспардонной провокации

Алла Пугачева всегда с юмором относится к тому, что происходит и не теряет присутствия духа в любой ситуации.

На первые гастроли Алла Пугачева отправилась еще в 16 лет. Тогда, конечно, она и подумать не могла, что станет главной в стране певицей, за которой будут следить, которой не будут давать прохода. С годами она привыкла к тому, что практически лишена приватной жизни – повсюду зеваки и камеры.

Конечно, это непросто – все время надо быть готовой к тому, что за тобой следят, что тебя снимают. Случаются даже беспардонные провокации! В итоге Примадонна даже с юмором спела про таких назойливых поклонников: "Вот поклонница-зараза: // Ну вхожу я в туалет, // И гляжу из унитаза // К заду тянется букет".

Эта частушка на мотив песни "Яблочко" исполнялась Аллой Пугачевой на концертах ее пятого супруга-юмориста "Не последний герой", которые состоялись в 2003 году в Кремле. Текст ее написал поэт-песенник Илья Резник. В репертуаре Аллы Борисовны есть и другие, написанные им же композиции – "Делу – время", "Без меня", "И в этом вся моя вина", "Маэстро", "Поздно" и многие другие хиты.

Напомним, что уже третий год Народная артистка СССР с супругом и детьми проживает в Израиле, где у нее есть гражданство. В Россию, по ее словам, "нормальные люди не вернутся".