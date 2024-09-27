Мадянов перед смертью работал на износ вопреки тяжелым проблемам со здоровьем

25 сентября мир искусства потрясла печальная новость о смерти Романа Мадянова. Для многих поклонников его таланта стало настоящим шоком, что любимый артист боролся с раком легких.



Екатерина Стриженова, известная телеведущая и близкая подруга Мадянова, поделилась своими воспоминаниями. Она написала: "Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили, и ты всегда был победителем, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием! Твои рассказы всегда доводили нас до смеха и радости". Екатерина отметила, как тепло и приятно было находиться рядом с таким талантливым человеком. Ее слова полны горечи и любви: "Как же тяжело принять эту новость. Рома, Царствия тебе Небесного!".

Ольга Павловец, которая работала с Мадяновым на съемках сериала "Склифосовский", тоже была потрясена известием о его смерти. Она рассказала: "Это была неожиданная и очень печальная новость. Я не знала о болезни Романа, когда мы работали вместе». Ольга вспомнила, как они встретились на пробах сериала "Судебная колонка", но тогда не сложилось поработать вместе. Однако их встреча на съемках "Склифосовского" оставила яркие впечатления.

"Работая с Ромой, я не догадывалась о его проблемах со здоровьем, что говорит о его жизнелюбии и профессионализме. Он никогда не жаловался, всегда был в хорошем настроении и шутил", — призналась артистка. Для нее новость о его уходе стала настоящим ударом: "Это было как гром среди ясного неба… Человеку бы еще жить и жить, но такова судьба".

Как оказалось, Мадянов продолжал работать даже несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В конце августа его госпитализировали из-за болей в суставах, и после выписки состояние резко ухудшилось. Врачи пытались спасти артиста, но ему была назначена паллиативная помощь. Роман Сергеевич скончался в своем доме в подмосковной деревне Бояркино.