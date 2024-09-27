Мадянов перед смертью работал на износ вопреки тяжелым проблемам со здоровьем

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Пятница 27 сентября

13:08Мадянов перед смертью работал на износ вопреки тяжелым проблемам со здоровьем 12:30Что случилось с оплаченным Пугачевой памятником Барыкину за 3 миллиона 11:02"Не приемлет давления": озвучена весомая причина развода SHAMANа с женой 10:40Орбакайте столкнулась на виду у всех с Пресняковым после долгой разлуки 06:13Звезда "Ревизорро" Летучая пострадала от психолога 03:21Самые яркие роли Романа Мадянова 00:04На фоне развода Шнурову пришлось отказаться от алкоголя 20:47Подвергшая свою жизнь опасности Боня в слезах обратилась у людям 18:56Тест: угадайте советский фильм по кадру со строителями или стройкой 17:19Ева Польна вышла в свет со взрослой дочерью от Дениса Клявера 16:46"Вот зараза!": присевшая по нужде на унитаз Пугачева в шоке от беспардонной провокации 15:49Собчак нашла неожиданную связь между разводами SHAMANа и Шнурова с женами 12:39Поклонники в шоке: SHAMAN объявил о разводе со взрослой женой 12:30SHAMANа подозревают в страшном грехе 11:25Как спустя 12 лет выглядит захоронение погибшей в автоаварии Марины Голуб 11:21Тест для знатоков сериала "Бригада" 10:20Григорий Лепс сделал громкое заявление об уехавшей молодухе 09:48Господи, помилуй: что творится на могиле тайно похороненного сына Понаровской 09:30Вячеслава Добрынина госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии 08:40Брак Бондарчука рухнул из-за молоденькой разлучницы 06:10Салтыкова жестко прошлась по Бузовой: выскочка 03:17Стало известно, как называют в школе одну из главных наследниц британского престола 00:07Что будет на самом деле с Comedy Club? 22:01Певица Слава рассказала об интрижках с мужчинами в возрасте: Все соки высосал 20:33Свыше 600 штрафов: скандально известный Башаров нажил серьезные проблемы 19:44Увлекательный тест: ответы на эти загадки знает каждый уроженец СССР 18:22Пластический хирург раскрыла природу кардинальных изменений во внешности Седоковой 17:18Близкие Мадянова готовились к смерти актера несколько месяцев 15:18Умер заслуженный артист России Роман Мадянов 13:01В Подмосковье оборудовали еще сотню новых пешеходных переходов с проекционной подсветкой 12:34Цена славы: выпускник "Фабрики звезд" озвучил стоимость хитов Киркорова, Лолиты и Лорак 11:59ТЕСТ: А вы сумеете вспомнить, кто исполнил эти хиты 90-х? 11:12Лишившаяся сына Муцениеце активно занялась личной жизнью 10:04Жена Шепелева показала, где проведет следующее лето сын Фриске: Убогий сарай 09:07На похоронах сына Понаровской случился скандал: не обошлось без полиции 08:24Страшный удар: могила сына Понаровской утонула сразу после похорон 06:20Регина Тодоренко заявила о переменах: Больше не ведущая 03:31Назад в детство: Тест по советскому фильму “Мэри Поппинс, до свидания” 00:11Недавно родившая Погребняк выбирает свадебный наряд с бывшим 21:38Принципиальный конфликт Киркорова и певицы Славы закончился неожиданностью 19:46Тест: насколько хорошо вы помните советские детские игрушки? 18:27Родившая Хилькевич испытывает жуткий страх: Скорее переходите, чтобы увидеть это уродство 16:56Коньяк и баснословный гонорар: раскрыт подробный райдер Любови Успенской 15:33Собчак увидела надежду и шанс после известия о разводе Шнурова с молодой женой 14:22Отвергнутый SHAMAN отказался от гонорара 12:51Долина призналась в проблемах с голосовыми связками: Ужас 11:20Держали под руки: черная от горя Понаровская едва стояла на ногах на похоронах сына 10:27Стало известно, как изменился райдер Глюкозы после лечения 10:09Орбакайте решила окончательно разорвать все связи с Россией 08:58Успенская ликует, что легко уделала Киркорова: Шах и мат
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Мадянов перед смертью работал на износ вопреки тяжелым проблемам со здоровьем

Мадянов перед смертью работал на износ вопреки тяжелым проблемам со здоровьем
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25 сентября мир искусства потрясла печальная новость о смерти Романа Мадянова. Для многих поклонников его таланта стало настоящим шоком, что любимый артист боролся с раком легких.

Екатерина Стриженова, известная телеведущая и близкая подруга Мадянова, поделилась своими воспоминаниями. Она написала: "Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили, и ты всегда был победителем, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием! Твои рассказы всегда доводили нас до смеха и радости". Екатерина отметила, как тепло и приятно было находиться рядом с таким талантливым человеком. Ее слова полны горечи и любви: "Как же тяжело принять эту новость. Рома, Царствия тебе Небесного!".

Ольга Павловец, которая работала с Мадяновым на съемках сериала "Склифосовский", тоже была потрясена известием о его смерти. Она рассказала: "Это была неожиданная и очень печальная новость. Я не знала о болезни Романа, когда мы работали вместе». Ольга вспомнила, как они встретились на пробах сериала "Судебная колонка", но тогда не сложилось поработать вместе. Однако их встреча на съемках "Склифосовского" оставила яркие впечатления.

"Работая с Ромой, я не догадывалась о его проблемах со здоровьем, что говорит о его жизнелюбии и профессионализме. Он никогда не жаловался, всегда был в хорошем настроении и шутил", — призналась артистка. Для нее новость о его уходе стала настоящим ударом: "Это было как гром среди ясного неба… Человеку бы еще жить и жить, но такова судьба".

Как оказалось, Мадянов продолжал работать даже несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В конце августа его госпитализировали из-за болей в суставах, и после выписки состояние резко ухудшилось. Врачи пытались спасти артиста, но ему была назначена паллиативная помощь. Роман Сергеевич скончался в своем доме в подмосковной деревне Бояркино.

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27 сентября 2024, 13:08
Роман Мадянов. Кадр из фильма "Левиафан" (2014)
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