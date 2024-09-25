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Среда 25 сентября

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Лишившаяся сына Муцениеце активно занялась личной жизнью

Лишившаяся сына Муцениеце активно занялась личной жизнью
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Агата Муцениеце снова влюбилась?

Актриса Агата Муцениеце продолжает бороться в суде со своим бывшим мужем Павлом Прилучным за алименты на их совместных детей Тимофея и Мию. В последнее время мальчик проживает вместе с отцом. Они с новой семьей Прилучного отдыхали в Геленджике, и школьник был вынужден учиться удаленно.

Агата никак не прокомментировала такую блажь, однако поклонники подозревают, что звездная мама крайне недовольна. В июле Прилучный подал иск в суд для определения места жительства детей, первое слушание состоялось, но ничего не было решено. Дети пока должны остаться с матерью.

Но как стало известно, у звезды "Мажора" другие планы. Он хочет оставить старшего сына у себя. Дочь, пока еще маленькая, будет жить с мамой. Об этом сообщил журналистам приятель Прилучного. Он также добавил, что у Павла есть какой-то компромат на Агату и в случае необходимости он им воспользуется.

Но лишившаяся сына Муцениеце не отчаивается, а в настоящее время активно занялась личной жизнью. Близкое окружение звезды "Закрытой школы" сообщило, что на месте отвергнутого актрисой Ивана Чуйкова появился весьма перспективный жених. Личность бизнесмена, который ухаживает за Агатой, она не раскрывает. Однако ее друзья рассказали, что их отношения полны романтики и, возможно, в этот раз артистка по-настоящему влюблена. А как известно, влюбленному человеку покорятся любые преграды.

Шоу-бизнес в Telegram

25 сентября 2024, 11:12
Агата Муцениеце. Фото: YouTube / @sobchak
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Стало известно об уходе Агаты Муцениеце в 35 лет

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata

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