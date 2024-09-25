Недавно родившая Погребняк выбирает свадебный наряд с бывшим

Мария Погребняк интересуется мнением подписчиков.

35-летняя Мария Погребняк недавно стала мамой четвертого сына. Мальчика назвали Владимиром. Чуть ранее, в конце августа, она сочеталась браком с отцом ребенка Игорем Головинским, который занимается бизнесом и предпочитает непубличный образ жизни.

Однако накануне блогер оставила все свои мамские дела и занялась совершенно неожиданным. Она опубликовала видео, на котором выбирает наряд на свадьбу с бывшим мужем. При этом мужчина переодевался в костюмы разных цветов, а подписчикам полагалось голосовать за понравившийся образ.

Напомним, Мария Погребняк развелась с футболистом Павлом Погребняк после 17 лет брака. Во время супружества у них появилось трое детей. После развода Мария сохранила теплые отношения с экс-супругом, несмотря на то, что причиной их развода, по слухам, стали измены Павла. Мария всегда вежливо и дружелюбно отзывается об отце своих детей, а тот в свою очередь не пренебрег поздравлением многодетной матери с рождением четвертого ребенка.

Кстати, многие поклонники Марии оказались не в курсе, что она никогда официально не брала фамилию Погребняк, а все это время оставалась Шаталовой. В браке же с Головинским Мария все же решилась на смену фамилии и продемонстрировала подписчикам свой новый паспорт.