ТЕСТ: А вы сумеете вспомнить, кто исполнил эти хиты 90-х?

Музыка из 90-х до сих пор у всех на устах. Проверьте, как хорошо вы помните хиты того времени.

Этим песням уже больше двух десятком лет, но они все еще звучат на радиостанциях и в нашей голове. Они стали хитами не только своего времени, но и продолжают оставаться популярными в современности. А вот сможете ли вы вспомнить, кто исполнил тот или иной трек, проверим в нашем тесте.

ВОПРОСЫ

1. Зря ругаешь дождь,

Зря его ругаешь,

Ты стоишь и ждешь,

А зачем – не знаешь.

А. "Руки вверх"

Б. "Иванушки International"

В. "Божья коровка"

2. Рабочий день его почти уже закончен,

А дебет с кредитом остался не сведен.

Ему плевать на это, лишь бы днем и ночью

Я пела эту песенку о нем.

А. Влад Сташевский

Б. Ирина Аллегрова

В. "Комбинация"

3. Не висит плакат мой дома на стене.

Ты уже не помнишь обо мне

И подружкам ты боишься рассказать

А. "Руки вверх"

Б. "Комбинация"

В. "Лицей"

4. Вокруг тебя, вокруг тебя

Кто в маечке, кто в кителе

Одни соперники мои

Твои телохранители

А. Аркадий Укупник

Б. Андрей Губин

В. Влад Сташевский

5. Вспомни меня ты вспомни меня.

Пусть взойдет на небе наша звезда

А. "Агата Кристи"

Б. Ляпис Трубецкой

В. Влад Сташевский

6. Ты меня не ищи!

Я страдать и плакать не буду!

А. "Вирус"

Б. "Демо"

В. "Руки вверх"

7. Люби меня люби,

Жарким огнем,

Ночью и днем,

Сердце сжигая!

А. "Иванушки International"

Б. "Отпетые мошенники"

В. "Руки вверх"

ОТВЕТЫ

1. Б. "Иванушки International"

2. В. "Комбинация"

3. А. "Руки вверх"

4. А. Аркадий Укупник

5. В. Влад Сташевский

6. А. "Вирус"

7. Б. "Отпетые мошенники"