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Четверг 26 сентября

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Вячеслава Добрынина госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии

Вячеслава Добрынина госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии
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Вячеслав Добрынин находится в московской клинике.

В новостных пабликах появилась новость о том, что народный артист России Вячеслав Добрынин госпитализирован в московскую клинику в тяжелом состоянии. Пока медики не могут дать никаких прогнозов, но стараются помочь пациенту с подозрением на инсульт.

Добрынин уже перенес два инсульта, после чего ему дали инвалидность. В последнее время композитор находился на домашнем лечении и давно прекратил гастролировать по стране.

Вячеслава Добрынина мы знаем по легендарным строкам, которые он написал для знаменитых артистов, среди которых Алла Пугачева, Лев Лещенко, Маша Распутина и другие: "Прощай, от всех вокзалов поезда...", "Ни минуты покоя".

Свое творчество Вячеслав начал со знакомства с Примадонной и ВИА "Веселые ребята", которые исполнили его хит "Все, что в жизни есть у меня". Позже стали появляться новые песни, которые тут же делались популярными. Вскоре о Добрынине заговорили, как о состоявшемся композиторе, а спустя некоторое время он заявил о себе, как об исполнителе. Случилось это в 1986 году. Проявил себя Добрынин и на актерском поприще, а также написал музыку к сериалу "Счастливы вместе".

Значительные проблемы со здоровьем начались у артиста в 2019 году. Тогда он впервые был госпитализирован в московскую клинику. Врачи подозревали инсульт, но оказалось, что Добрынин пережил ишемическую атаку. После этого ему пришлось сменить образ жизни, прекратить творческую деятельность и отказаться от вредных привычек.

Шоу-бизнес в Telegram

26 сентября 2024, 09:30
Вячеслав Добрынин. Фото: YouTube / @Nastroenie
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Фоторепортаж

Лолита поразила своим видом в Кремле

Звезды первой величины отметили 75-летний юбилей Льва Лещенко в Кремле, в том числе и его приятель Вячеслав Добрынин.
Был на концерте и закадычный друг именинника - юморист Геннадий Хазанов.
Виновник торжества и Сосо Павлиашвили.
Лолита приятно удивила стильным нарядом. Ярко-красное платье подчеркнуло только достоинства звезды.
Блистала на сцене и Яна Чурикова. Сексапильная телеведущая буквально приковывала к себе взгляды собравшихся. Она выбрала для концерта в Кремле смелое платье с экстремальным декольте.
Лев Лещенко с женой Ириной.
Именинник и "Хор Турецкого".
Александр Маршал поздравил друга.
Александр Буйнов порадовал зрителей ярким выступлением.
Лещенко с удовольствием сплясал с жизнерадостной надеждой Бабкиной.
Тамара Гвердцители и виновник торжества.
У Яны Чуриковой шлейф был как у королевы.
Стас Михайлов принес Льву Валерьяновичу роскошные розы.
"Самоцветы", Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин спели вместе.
Татьяна Буланова проникновенно спела для именинника.
Гарик Мартиросян.
Николай Басков.
Григорий Лепс.
Эмин.
Валерий Меладзе.
Владимир Винокур.
Жасмин игриво позировала фотографам.
Филипп Киркоров тоже вдохновенно попозировал.
Журналисты следовали за бодрым именинником по пятам и несколько раз за вечер спросили у него, на сколько лет он себя ощущает. После первого отделения исполнитель отшутился: "На все 80!" Когда концерт завершился, Лещенко накинул себе еще десяток лет: "На все 90!"
Олег Газманов с женой.
Поп-король был в приподнятом настроении.

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