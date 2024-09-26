Поклонники в шоке: SHAMAN объявил о разводе со взрослой женой

Поклонники SHAMAN в шоке – артист подал на развод. Причины артист назвал сам, чтобы избежать кривотолков.

С 2017 года певец был женат на Елене Мартыновой. Незадолго до свадьбы с Ярославом Дроновым она развелась с первым мужем Александром Цыпкиным и планировала переехать в Лос-Анджелес, но перед отъездом "встретила свою любовь". Мартынова сопровождала певца на рабочие встречи в медиахолдингах и на радио. Она была старше супруга на 14 лет.



Но брак себя исчерпал...

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) завил: "Мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких либо конфликтов и обид".

Для самого 32-летнего Ярослава Дронова этот развод стал уже вторым. С 2012 по 2016 год артист состоя в браке с на учительницей пения Мариной Рощупкиной, с которой познакомился в родном Новомосковске. У них есть дочь Варвара, которая родилась в 2014 году и проживает с матерью.