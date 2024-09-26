Подвергшая свою жизнь опасности Боня в слезах обратилась у людям

Виктория Боня спешно завершила свое восхождение на Манаслу. Это одна из самых высоких гор мира, высота которой превышает восемь тысяч метров.



Об этом знаменательном событии она сообщила своим подписчикам в личном блоге, поделившись эмоциями и переживаниями. На видео, записанном с вершины, Виктория была полна чувств. С слезами на глазах и синими губами она рассказала о своем успехе: "Вчера я взошла на свою первую вершину! Гора Манаслу — со второй попытки я смогла покорить эту вершину". Это восхождение стало для нее не только физическим испытанием, но и символом преодоления собственных границ.

Телеведущая решила посвятить свой трудный путь всем женщинам и девочкам, подняв над вершиной российский флаг. "Мы есть мягкая сила — сила любви. Мы все с вами единый организм, и мы заслуживаем мечтать больше, чем нам положено, и осуществлять свои мечты", — написала Боня.

В своем обращении она призвала всех не бояться ставить перед собой амбициозные цели, даже если они кажутся недостижимыми. "Ничего не бойтесь, пусть ваш ум никогда не останавливает вас от ваших побед. Ура! Я это сделала!", — восклицала она, вдохновляя своих подписчиков.

Это восхождение стало продолжением ее предыдущих приключений. В августе Виктория также покорила Монблан, высота которого около пяти тысяч метров. Восхождение на эту гору оказалось для нее настоящим испытанием: из-за занятости основного маршрута ей и ее спутникам пришлось выбирать более сложный путь, который оказался в три раза длиннее и труднее. Несмотря на все преграды, Боня проявила настойчивость и продолжила подъем, даже когда ее спутники решили остановиться.

Ранее сообщалось о трудностях акклиматизации Виктории в горах — она жаловалась на герпес на губах из-за сильного холода и условий высокогорья. Тем не менее, эти испытания не сломили ее дух.