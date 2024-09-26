Как спустя 12 лет выглядит захоронение погибшей в автоаварии Марины Голуб

Марина Голуб погибла на 55-м году жизни в результате ДТП на пересечении улицы Лобачевского и проспекта Вернадского в Москве, когда на такси возвращалась домой после спектакля. Гражданская панихида состоялась 13 октября 2012 года в МХТ им. Чехова, а отпевание прошло в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Тело артистки было кремировано и похоронено на шестом участке престижного столичного Троекуровского кладбища.
На могиле Голуб родные позже установили лаконичный, но выразительный памятник из белого мрамора. Украшает постамент белый маленький голубь – символ Святого Духа, чистоты, вдохновенной мысли, мира, Крещения, Благой Вести. А соседями актрисы по кладбищу стали ее знаменитые коллеги-актеры – Игорь Кваша, Андрей Панин и Георгий Мовсесян.
Захоронение актрисы всегда ухоженное – родные оплачивают услуги по поддержанию могилы в чистоте и порядке. А еще тут всегда есть живые цветы – их несет и дочь Анастасия, и коллеги, и многочисленные поклонники.
Марины Голуб нет с нами, но остались фильмы с ее участием, записи передач и спектаклей. В них живет ее голос, смех – ее душа!