Пластический хирург раскрыла природу кардинальных изменений во внешности Седоковой

Анна Седокова привлекла внимание общественности своей изменившейся внешностью. Многие поклонники заметили, что певица стала выглядеть совершенно иначе, чем раньше.



Пользователи Сети даже провели параллели с известной американской певицей Мэрайей Кэри. В связи с этим пластический хирург Елена Миронова поделилась своим мнением о произошедших изменениях.

По словам врача, изменения в лице Седоковой действительно заметны. В частности, это касается верхней и средней частей лица. Елена Миронова предполагает, что артистка могла пройти процедуру эндоскопической подтяжки лба и чек-лифтинга. Эти манипуляции позволяют создать гармоничный контур лица и избавиться от глубоких морщин, что, в свою очередь, придаёт лицу более свежий и выразительный вид.

Доктор объяснила, что эндоскопическая подтяжка лба выполняется через небольшие разрезы в области волосистой части головы. Специалист использует инструменты для отслаивания глубоких тканей, что позволяет поднять их и зафиксировать в новом положении. Весь процесс занимает около полутора часов и обычно сопровождается комфортным восстановлением.

Чек-лифтинг часто выполняется одновременно с подтяжкой лба. Эта процедура помогает устранить провисание щек и разгладить носогубные складки, что также способствует созданию более молодого и подтянутого вида.

Елена Миронова отметила, что многие поклонники могли быть удивлены новым обликом Анны. Однако это вполне нормальное явление для таких операций. Обычно через 3-4 недели после вмешательства пациенты начинают показываться на публике, но из-за отечности лицо может выглядеть непривычно. По словам хирурга, со временем эти отеки уменьшаются, и лицо возвращается к привычной форме.

Сравнивая ситуацию Седоковой с известными случаями других знаменитостей, доктор привела пример Деми Мур, которая также шокировала публику своим изменившимся лицом после пластической операции. Однако со временем все пришло в норму, и поклонники снова смогли увидеть знакомые черты актрисы.