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Четверг 26 сентября

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Салтыкова жестко прошлась по Бузовой: выскочка

Салтыкова жестко прошлась по Бузовой: выскочка

Ирина Салтыкова оскорбила Ольгу Бузову в эфире.

Конфликт между певицами Ольгой Бузовой и Ириной Салтыковой произошел в разгар шоу "Битва поколений", где первая выступала на сцене, а вторая участвовала в качестве члена жюри. Пение Бузовой не вызвало восторга у Салтыковой, вследствие чего та назвала исполнительницу хита "Мало половин" выскочкой.

Ольга, стояла на сцене, преодолевая гнев и сохраняя достоинство. Однако уже после выхода за кулисы позволила злости выплеснуться наружу. Позже ведущая реалити "Звезды в Африке" призналась в соцсети, что разочарована в кумире 90-х, а ведь раньше она являлась поклонницей ее творчества. Хотя многое в Ирине Бузовой стало понятно еще после выхода шоу "Злые языки", где Салтыкова позволила себе нелицеприятные высказывания в адрес другой телеведущей Виктории Бони.

Певица назвала вопросы, заданные ей в эфире, тупыми, почти на все из них отвечала фразой "не помню". Когда выпускница "Дома-2" сделала экс-солистке группы"Мираж" замечание, та стала хамить в ответ, в том числе используя нецензурные выражения. Боня призналась тогда, что исполнительница песни "Голубые глазки" оказалась самым сложным гостем в истории проекта.

На Ольгу Бузову постоянно сыпется критика от коллег по цеху и продюсеров, на что звезда невозмутимо отвечает, что ее песни найдут своего слушателя. Ее знаменитая фраза известна многим: "Мои люди всегда со мной".

Шоу-бизнес в Telegram

26 сентября 2024, 06:10
Ольга Бузова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Телеграм-канал @muztv• Требует проверки

Фоторепортаж

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Клава Кока и Ольга Бузова в Куршевеле. Коллаж &quot;Дни.ру&quot; с фото из соцсетей @klavacoca
Клава Кока. Фото: соцсети / @klavacoca
Ольга Бузова. Фото: соцсети / @buzova86
Клава Кока. Фото: соцсети / @klavacoca

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