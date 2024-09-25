Близкие Мадянова готовились к смерти актера несколько месяцев

Успенская выиграла суд у Киркорова Тесты Похороны молодого сына Понаровской Игры Сонник

Топ новостей недели

Страшно кричала и плакала: узнавшей про смерть сына Понаровской стало плохо с сердцемСтрашно кричала и плакала: узнавшей про смерть сына Понаровской стало плохо с сердцем Тест: если сможете закончить эти крылатые фразы, то ваш словарный запас выше всяких похвалТест: если сможете закончить эти крылатые фразы, то ваш словарный запас выше всяких похвал В жизни Шаляпина после трагической смерти жены начали происходить очень странные вещиВ жизни Шаляпина после трагической смерти жены начали происходить очень странные вещи Никита Пресняков впервые высказался о разводе с Аленой КрасновойНикита Пресняков впервые высказался о разводе с Аленой Красновой

Лента новостей

Среда 25 сентября

18:22Пластический хирург раскрыла природу кардинальных изменений во внешности Седоковой 17:18Близкие Мадянова готовились к смерти актера несколько месяцев 15:18Умер заслуженный артист России Роман Мадянов 13:01В Подмосковье оборудовали еще сотню новых пешеходных переходов с проекционной подсветкой 12:34Цена славы: выпускник "Фабрики звезд" озвучил стоимость хитов Киркорова, Лолиты и Лорак 11:59ТЕСТ: А вы сумеете вспомнить, кто исполнил эти хиты 90-х? 11:12Лишившаяся сына Муцениеце активно занялась личной жизнью 10:04Жена Шепелева показала, где проведет следующее лето сын Фриске: Убогий сарай 09:07На похоронах сына Понаровской случился скандал: не обошлось без полиции 08:24Страшный удар: могила сына Понаровской утонула сразу после похорон 06:20Регина Тодоренко заявила о переменах: Больше не ведущая 03:31Назад в детство: Тест по советскому фильму “Мэри Поппинс, до свидания” 00:11Недавно родившая Погребняк выбирает свадебный наряд с бывшим 21:38Принципиальный конфликт Киркорова и певицы Славы закончился неожиданностью 19:46Тест: насколько хорошо вы помните советские детские игрушки? 18:27Родившая Хилькевич испытывает жуткий страх: Скорее переходите, чтобы увидеть это уродство 16:56Коньяк и баснословный гонорар: раскрыт подробный райдер Любови Успенской 15:33Собчак увидела надежду и шанс после известия о разводе Шнурова с молодой женой 14:22Отвергнутый SHAMAN отказался от гонорара 12:51Долина призналась в проблемах с голосовыми связками: Ужас 11:20Держали под руки: черная от горя Понаровская едва стояла на ногах на похоронах сына 10:27Стало известно, как изменился райдер Глюкозы после лечения 10:09Орбакайте решила окончательно разорвать все связи с Россией 08:58Успенская ликует, что легко уделала Киркорова: Шах и мат 06:04ТЕСТ: Только тот, кто жил во времена СССР назовет значения популярных тогда имен 03:17Многодетная Самойлова открестилась от старшей дочери: Не в моей компетенции 00:28Буланова рассказала о финансовом положении: В долг деньги беру, потом отрабатываю 20:41Тест: насколько хорошо вы знаете советские праздники? 19:43Куда сходить в Москве и России: афиша с 24 по 30 сентября 19:41В Подмосковье откроют производство кварцевого стекла для макроэлектроники 19:21"Я реально в шоке": 38-летней Бузовой сделали предложение необычным способом 18:27Волочкова откровенно рассказала о выступлении на пятом месяце беременности 16:13Молодая жена Шнурова подала на развод спустя 6 лет брака 15:17Скончался участник легендарной поп-группы ABBA 14:18Станислав Попов: "Нас ждет незабываемый Кубок Кремля" 12:49Ольга Орлова отреклась от мужа в день его рождения 11:52"Врет": Алсу мечет гром и молнию в адрес бывшего мужа и его адвоката 11:11Воплотить самый смелый замысел: как кинопарк "Москино" помогает снимать фильмы 10:40Елена Кондулайнен после паралича учится жить заново 09:57Глюкозе не удастся выйти сухой из воды после позора в Красноярске 08:54Вандалы разгромили могилу недавно умершего Маслякова 04:127 запретов, с которыми столкнулась Кейт Миддлтон, став принцессой 00:11Седокова перестала скрывать грядущий развод с мужем-иностранцем: Мы приняли такое решение 21:24Успенская выдала, кому ни за что не позволила бы спеть свои песни 18:07ТЕСТ на грамотность: сможете ли правильно поставить ударение в этих знакомых словах 15:19Выходные перенесли: как будем отдыхать в новогодние каникулы 2024-2025 12:34Во власти технологий: 5 книг о виртуозных изобретениях 09:15Тест: если сможете закончить эти крылатые фразы, то ваш словарный запас выше всяких похвал 06:03День осеннего равноденствия: что это такое и чего нужно опасаться в эту дату 03:11Сестра Фриске показала ее последнее фото в Сети
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Близкие Мадянова готовились к смерти актера несколько месяцев

Близкие Мадянова готовились к смерти актера несколько месяцев
499

Появляется новая информация о состоянии здоровья Романа Мадянова перед смертью. Близкие артиста начали готовиться к его уходу из жизни несколько месяцев назад.

По информации, поступившей от источников, актеру было назначено паллиативное лечение, что свидетельствует о серьезности его состояния. Это терапия направлена на улучшение качества жизни пациентов с онкологическими заболеваниями, и в данном случае она стала необходимой.

В последние недели жизни Мадянов практически не покидал свою постель, страдая от потери аппетита и общей слабости. Болезнь начала стремительно прогрессировать всего три недели назад, что стало настоящим ударом для его близких.

В 2020 году ему был поставлен диагноз онкологии, и с 2021 года здоровье актёра начало ухудшаться. В августе этого года он проходил лечение в стационаре, однако, к сожалению, это не дало ожидаемых результатов.

Роман Мадянов — известный советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России. За свою карьеру он четырежды становился лауреатом премии "Ника" и получил "Золотой орел" за свои роли в фильмах "12" и "Левиафан". Актёр прославился благодаря своим ярким ролям в популярных сериалах, таких как "Солдаты", "Охота на изюбря", и "Шаляпин", а также в фильмах "СуперБобровы", "По щучьему велению" и "Команда мечты".


Шоу-бизнес в Telegram

25 сентября 2024, 17:18
Роман Мадянов. Кадр из сериала "Союз спасения. Время гнева" (2022)
Shot✓ Надежный источник

По теме

Умер заслуженный артист России Роман Мадянов

Роман Мадянов высказался о заработках Лаймы Вайкуле в СССР

Пластический хирург раскрыла природу кардинальных изменений во внешности Седоковой

Пластический хирург раскрыла природу кардинальных изменений во внешности Седоковой
Анна Седокова привлекла внимание общественности своей изменившейся внешностью. Многие поклонники заметили, что певица стала выглядеть совершенно иначе, чем раньше. Пользователи Сети даже провели параллели с известной американской певицей Мэрайей Кэри.

Умер заслуженный артист России Роман Мадянов

Умер заслуженный артист России Роман Мадянов
Российские кинематограф потерял выдающегося талантливого человека. Стало известно о том, что скончался заслуженный артист Роман Мадянов. По некотором данным, о его смерти артиста сообщила телеведущая Екатерина Стриженова.

Цена славы: выпускник "Фабрики звезд" озвучил стоимость хитов Киркорова, Лолиты и Лорак

Цена славы: выпускник "Фабрики звезд" озвучил стоимость хитов Киркорова, Лолиты и Лорак
Константин Легостаев – не только певец, выпускник "Фабрики звезд-5", но и талантливый автор песен. Его композиции есть в репертуаре Лолиты, Ани Лорак, Таисии Повалий, Дмитрия Колдуна и многих других российских исполнителей. Корреспондент "Дни.ру" спросил у него, какова нынче цена хита. "Если ко мне за песней приходит человек без имени, то он заплатит дороже, – говорит Легостаев.

ТЕСТ: А вы сумеете вспомнить, кто исполнил эти хиты 90-х?

ТЕСТ: А вы сумеете вспомнить, кто исполнил эти хиты 90-х?
Музыка из 90-х до сих пор у всех на устах. Проверьте, как хорошо вы помните хиты того времени. Этим песням уже больше двух десятком лет, но они все еще звучат на радиостанциях и в нашей голове.

Лишившаяся сына Муцениеце активно занялась личной жизнью

Лишившаяся сына Муцениеце активно занялась личной жизнью
Агата Муцениеце снова влюбилась? Актриса Агата Муцениеце продолжает бороться в суде со своим бывшим мужем Павлом Прилучным за алименты на их совместных детей Тимофея и Мию.

Выбор читателей

25/09СрдСтрашный удар: могила сына Понаровской утонула сразу после похорон 24/09ВтрДержали под руки: черная от горя Понаровская едва стояла на ногах на похоронах сына 23/09ПндТест: насколько хорошо вы знаете советские праздники? 23/09Пнд"Я реально в шоке": 38-летней Бузовой сделали предложение необычным способом 24/09ВтрСтало известно, как изменился райдер Глюкозы после лечения 24/09ВтрОрбакайте решила окончательно разорвать все связи с Россией