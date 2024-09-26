SHAMANа подозревают в страшном грехе

Вокруг Ярослава Дронова начали виться нелицеприятные слухи.

Сегодня в Сети появились слухи, касающиеся личной жизни певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. Исполнителя хита "Я русский" подозревают в страшном грехе. Ведь таковым, согласно Новому завету, является развод, о котором вдруг заговорили все СМИ. Поводом послужила публикация одного из анонимных телеграм-каналов, на который позже сослался более авторитетный источник в лице журналистки Ксении Собчак.

Ксения Анатольевна сделала репост картинки, на которой изображены мужчины, ставшие холостяками в этом году. Там же оказалось и фото Ярослава Дронова, который в настоящее время находится во втором браке.

В первый раз певец женился в 2012 году на Марии Рощупкиной, и уже через пару лет в молодом возрасте стал отцом своей пока единственно дочери Вари. Брак распался после переезда Дронова в Москву, его супруга категорически отказалась следовать за ним.

Второй брак оказался более удачным. Супруга исполнителя Елена Мартынова, которая по совместительству является его пиарщиком, старше Ярослава на 14 лет. Они поженились в 2017 году. Дронов отмечал, что их связывает не только любовь, но и плодотворное сотрудничество.

Теперь появилась новость о возможном расставании этой пары. Как написала Собчак, именно Елена Мартынова сделала карьеру SHAMANу . Она усомнилась в правдивости полученной информации, но сделала предположение, что к этому каким-то образом может быть причастна глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Подписчики, впрочем, поддержали ее в этом.