Господи, помилуй: что творится на могиле тайно похороненного сына Понаровской

Со дня смерти единственного сына Ирины Понаровской прошла неделя. Что сегодня происходит на его могиле, выяснил корреспондент "Дни.ру".

Художник Энтони Родд умер в Москве 20 сентября от остановки сердца. Он скончался в ванной, решив перед сном принять традиционный контрастный душ. Причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.

Богослужение, описанное в Требнике под названием "Последование мертвенное" называемое народом "отпеванием", состоялось спустя пять дней в древнем московском храме иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе. Он находится рядом с домом, где сын звезды эстрады жил с супругой Анной Чайниковой и детьми – 10-летним Эриком и 6-летней Шарлоттой. Похоронили же сына артистки тайно – без посторонних глаз и камер – на престижном столичном кладбище.

По мнению православных, после смерти человека его душа продолжает живет вечно. На девятый день у нее начинается загробная жизнь – она низвергается в ад, чтобы лицезреть муки и мытарства грешников. Поэтому считается, что до 9 дня душе покойного особенно требуются молитвы близких.

На могиле сына артистки пока стоит простой деревянный крест – памятник появится через год, когда земля осядет. Могильный холм увенчан многочисленными цветами, венками, корзинами. Все это будет убрано к 40 дню. 40 день со дня смерти Этони приходится на 29 октября. А 17 октября ему исполнилось бы 40 лет...

В эти дни, как говорят в окружении Понаровской, она планирует поехать на кладбище и посетить храм, чтобы подать записки и заказать панихиды об упокоении души новопреставленого раба Божия. Господи, помилуй!..