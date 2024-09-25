На похоронах сына Понаровской случился скандал: не обошлось без полиции

Накануне прошли похороны Энтони Родда. Не обошлось без инцидента.

Певица Ирина Понаровская потеряла своего единственного и горячо любимого сына Энтони Родна. Его мертвое тело нашла супруга в ванной. Накануне состоялись похороны 39-летнего отпрыска знаменитости. В церковь на церемонию прощания пришли близкие и родные. Присутствовали и журналисты.

На Понаровскую было страшно смотреть: безутешная мать почернела от горя. Поэтому пресса откликнулась на просьбу не снимать певицу в этот траурный день. Однако одна из корреспонденток во время отпевания все же сделала снимок плачущей исполнительницы. Охранники корректно попросили убрать камеру. После процедуры прощания случился настоящий скандал.

Мужчина, сопровождавший Ирину Витальевну к автомобилю, подлетел к девушке-журналистке, нарушившей негласный устав и пытался забрать аппаратуру. Журналистка громко кричала и стала убегать. Тогда уже не обошлось без полиции. Вся пресса, которую стали принуждать удалить съемку, возмутилась, потому что снимать в общественных местах не запрещено законом.

Напомним, Энтони Родд скончался 20 сентября. Его тело обнаружила супруга ранним утром. Предварительной причиной смерти названа сердечная недостаточность. Он ежедневно перед сном совершал прием контрастного душа, во время которого, предположительно, и остановилось сердце. По словам близких, 39-летний мужчина вел здоровый образ жизни, не употреблял алкоголь и не курил.