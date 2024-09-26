Григорий Лепс удивил поклонников.

Все лето публика обсуждала личную жизнь Григория Лепса. Повод для этого дал сам певец, который появился на одном из светских мероприятий в обществе молодой девушки. Позже журналисты выяснили, что Аврора Киба – дочь давних друзей Григория Лепса, с которой у него якобы романтические отношения.

Большая разница в возрасте не смутила артиста и его возлюбленную. Позже новости о паре стали множиться с геометрической прогрессией. Исполнитель хита "Рюмка водки" отвез свою 18-летку на отдых в Турцию, а она сама не стеснялась демонстрировать в соцсети дорогие подарки от знаменитого покровителя.

Недавно стало известно, что Киба покинула Лепса и отправилась учиться в Лондон на дизайнера. Однако примерно в это же время Григорий Лепс сделал громкое заявление об уехавшей молодухе. Так, на одном из своих концертов он назвал Аврору своей женой. Принимая в дар от поклонников картину с изображением женщины, певец воскликнул, что за такое его жена может выгнать из дома.

"Что это за баба? Ты хочешь, чтобы меня жена из дома выгнала?" – заявил Лепс.

О свадьбе ни сам исполнитель, ни его девушка не сообщали, из-за чего фанаты сделали вывод, что Григорий назвал Аврору так, потому что все еще планирует создать с ней семью. Но теперь преградой для них стало расстояние и видеться, видимо, влюбленные станут нечасто. У Лепса нет британской визы, В 2016 году ему в ней отказали. Будет ли он предпринимать новые попытки – неизвестно.