Тест для знатоков сериала "Бригада"

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Четверг 26 сентября

11:25Как спустя 12 лет выглядит захоронение погибшей в автоаварии Марины Голуб 11:21Тест для знатоков сериала "Бригада" 10:20Григорий Лепс сделал громкое заявление об уехавшей молодухе 09:48Господи, помилуй: что творится на могиле тайно похороненного сына Понаровской 09:30Вячеслава Добрынина госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии 08:40Брак Бондарчука рухнул из-за молоденькой разлучницы 06:10Салтыкова жестко прошлась по Бузовой: выскочка 03:17Стало известно, как называют в школе одну из главных наследниц британского престола 00:07Что будет на самом деле с Comedy Club? 22:01Певица Слава рассказала об интрижках с мужчинами в возрасте: Все соки высосал 20:33Свыше 600 штрафов: скандально известный Башаров нажил серьезные проблемы 19:44Увлекательный тест: ответы на эти загадки знает каждый уроженец СССР 18:22Пластический хирург раскрыла природу кардинальных изменений во внешности Седоковой 17:18Близкие Мадянова готовились к смерти актера несколько месяцев 15:18Умер заслуженный артист России Роман Мадянов 13:01В Подмосковье оборудовали еще сотню новых пешеходных переходов с проекционной подсветкой 12:34Цена славы: выпускник "Фабрики звезд" озвучил стоимость хитов Киркорова, Лолиты и Лорак 11:59ТЕСТ: А вы сумеете вспомнить, кто исполнил эти хиты 90-х? 11:12Лишившаяся сына Муцениеце активно занялась личной жизнью 10:04Жена Шепелева показала, где проведет следующее лето сын Фриске: Убогий сарай 09:07На похоронах сына Понаровской случился скандал: не обошлось без полиции 08:24Страшный удар: могила сына Понаровской утонула сразу после похорон 06:20Регина Тодоренко заявила о переменах: Больше не ведущая 03:31Назад в детство: Тест по советскому фильму “Мэри Поппинс, до свидания” 00:11Недавно родившая Погребняк выбирает свадебный наряд с бывшим 21:38Принципиальный конфликт Киркорова и певицы Славы закончился неожиданностью 19:46Тест: насколько хорошо вы помните советские детские игрушки? 18:27Родившая Хилькевич испытывает жуткий страх: Скорее переходите, чтобы увидеть это уродство 16:56Коньяк и баснословный гонорар: раскрыт подробный райдер Любови Успенской 15:33Собчак увидела надежду и шанс после известия о разводе Шнурова с молодой женой 14:22Отвергнутый SHAMAN отказался от гонорара 12:51Долина призналась в проблемах с голосовыми связками: Ужас 11:20Держали под руки: черная от горя Понаровская едва стояла на ногах на похоронах сына 10:27Стало известно, как изменился райдер Глюкозы после лечения 10:09Орбакайте решила окончательно разорвать все связи с Россией 08:58Успенская ликует, что легко уделала Киркорова: Шах и мат 06:04ТЕСТ: Только тот, кто жил во времена СССР назовет значения популярных тогда имен 03:17Многодетная Самойлова открестилась от старшей дочери: Не в моей компетенции 00:28Буланова рассказала о финансовом положении: В долг деньги беру, потом отрабатываю 20:41Тест: насколько хорошо вы знаете советские праздники? 19:43Куда сходить в Москве и России: афиша с 24 по 30 сентября 19:41В Подмосковье откроют производство кварцевого стекла для макроэлектроники 19:21"Я реально в шоке": 38-летней Бузовой сделали предложение необычным способом 18:27Волочкова откровенно рассказала о выступлении на пятом месяце беременности 16:13Молодая жена Шнурова подала на развод спустя 6 лет брака 15:17Скончался участник легендарной поп-группы ABBA 14:18Станислав Попов: "Нас ждет незабываемый Кубок Кремля" 12:49Ольга Орлова отреклась от мужа в день его рождения 11:52"Врет": Алсу мечет гром и молнию в адрес бывшего мужа и его адвоката 11:11Воплотить самый смелый замысел: как кинопарк "Москино" помогает снимать фильмы
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Тест для знатоков сериала "Бригада"

Тест для знатоков сериала "Бригада"
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Вспомни бандитскую сагу нулевых.

Недавно исполнился 21 год со дня премьеры нашумевшего о моментального ставшего популярным сериала "Бригада". История о бандитах, которые раскрыты совершенно с непривычной стороны, не оставила зрителя равнодушным. Им сочувствовали, потому что ребята оказались в таких условиях по воле судьбы, а ведь хотели жить совершенно иначе. Но, как оказалось, только так можно было выжить в сложное время.

Вы не могли не смотреть эту сагу, поэтому предлагаем вспомнить, насколько хорошо вы знаете детали многосемейного фильма. Приступайте к нашему тесту и погружайтесь в ностальгию вместе с нами.

Шоу-бизнес в Telegram

26 сентября 2024, 11:21
Фото: кадр из фильма "Бригада"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест для внимательных к деталям: угадайте популярный фильм по виду сталинской высотки

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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Как спустя 12 лет выглядит захоронение погибшей в автоаварии Марины Голуб

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9 октября исполнится 12 лет со дня страшной автоаварии, унесшей жизнь Марины Голуб. Корреспондент "Дни.ру" накануне очередной скорбной годовщины побывал на могиле актрисы МХТ им. Чехова на Троекуровском кладбище столицы. Марина Голуб погибла на 55-м году жизни в результате ДТП на пересечении улицы Лобачевского и проспекта Вернадского в Москве, когда на такси возвращалась домой после спектакля.

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