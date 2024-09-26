Тест для знатоков сериала "Бригада"

Вспомни бандитскую сагу нулевых.

Недавно исполнился 21 год со дня премьеры нашумевшего о моментального ставшего популярным сериала "Бригада". История о бандитах, которые раскрыты совершенно с непривычной стороны, не оставила зрителя равнодушным. Им сочувствовали, потому что ребята оказались в таких условиях по воле судьбы, а ведь хотели жить совершенно иначе. Но, как оказалось, только так можно было выжить в сложное время.

Вы не могли не смотреть эту сагу, поэтому предлагаем вспомнить, насколько хорошо вы знаете детали многосемейного фильма. Приступайте к нашему тесту и погружайтесь в ностальгию вместе с нами.