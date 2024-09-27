"Не желала отпускать его": психолог раскрыла подноготную развода SHAMANа с женой

Недавно стало известно о разводе популярного певца SHAMAN с его супругой Еленой Мартыновой. Это событие вызвало широкий общественный резонанс.



Психолог и кинетик Валентина Орли предложила свою интерпретацию этой ситуации, обратив внимание на психологические аспекты, связанные с длительностью брака. По словам эксперта, развод после семи лет совместной жизни не является случайным.

В психологии существуют определенные кризисные моменты в отношениях, и семь лет — один из них. В этот период люди часто начинают осознавать свои желания и потребности, стремясь к новым достижениям и самовыражению. Это похоже на процесс взросления ребенка, который в семь лет начинает отделяться от семьи и вступает в социум.

Орли отметила, что в контексте брака это может означать, что один из партнеров начинает ощущать необходимость в большей независимости и новых впечатлениях. Если в отношениях мужчина ведет себя как ребенок, а женщина занимает роль матери, то возникновение конфликта становится неизбежным. SHAMAN, возможно, почувствовал потребность в свободе и самореализации, в то время как его супруга не желала отпускать его, что привело к напряжению в их отношениях.

По словам эксперта, SHAMAN вырос в творческой среде, где его достижения всегда вызывали восхищение. Это могло сформировать у него нарциссические черты личности, когда партнер выбирается не только по любви, но и по способности восхищаться успехами. Если женщина перестает уделять ему должное внимание, он может начать искать новую любовь, которая будет соответствовать его ожиданиям.