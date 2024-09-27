"Прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы, а теперь посылаем за почтовым чиновником и начальником станции, да и те не в охотку иду", – жаловался Фирс в чеховском "Вишневом саде". В похожей ситуации оказалась теперь и Кристина Орбакайте...



У Кристины Орбакайте в России было все – возможность петь в Кремлевском дворце Москвы и в БКЗ "Октябрьский" в Петербурге, эфиры на Первом канале, выступления во всех новогодних телевизионных "Огоньках"... Она, может, и рада была бы все это продлить, да плюнувшая на Родину мать с пятым мужем-иноагентом подпортили малину. В России Орбакайте больше выступать не будет. "Я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни", — заявила певица об отказе выступать для соотечественников.

Зато он поет теперь для эмигрантов, живущих в Америке. "Я да мать, да две сестры и братишка, а жалованья всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись", – как говорил чеховский Медведенко из "Чайки". Молотить надо так много, что на близких времени не остается. Каково же было удивление Орбакайте, когда во время очередного такого выступления в Майами она столкнулась с Пресняковым!

Ее 33-летний первенец Никита Пресняков пришел на концерт с цветами – решил сделать звездной матери сюрприз после долгой разлуки. "В последнее время только на концертах и видимся", – заявила со сцены старшая дочь Пугачевой.

Кстати, родную мать она видит еще реже, ведь та живет в Израиле. "Самая большая мечта у моих детей, у мамы, у меня — это собраться в нашем доме в Москве всем вместе, просто наконец-то встретиться. Потому что жизнь и судьба так разбросала нас, что мы не могли себе даже представить такого", – вздыхает исполнительница.