Скончалась от рака: 66-летняя Мадонна переживает тяжелую утрату

81-летняя мачеха Мадонны умерла после продолжительной борьбы с раком. Певица в данный момент переживает безвременный уход Джоан Клэр Чикконе из жизни.



Несколько месяцев назад у Джоан была диагностирована агрессивная опухоль, которая стремительно прогрессировала. Ее состояние ухудшалось, и, к сожалению, она скончалась утром 24 сентября. Эта новость стала тяжелым ударом для семьи и близких.

Джоан была известна своей страстью к моде и антиквариату. Она активно участвовала в жизни своего сообщества, занимаясь волонтерством на различных мероприятиях. Также она любила проводить время со своими внуками, что приносило ей радость и удовлетворение. У Джоан остались ее супруг Тони и семеро детей, которые теперь будут помнить ее с любовью и уважением.

Интересно отметить, что мать Мадонны также ушла из жизни от рака, когда певице было всего пять лет. Эта трагедия оставила глубокий след в сердце артистки. После смерти своей первой жены отец Мадонны вновь создал семью, что стало причиной напряженных отношений между певицей и её мачехой. Несмотря на это, Джоан оставила после себя множество воспоминаний и уроков для своих детей и внуков.

Не так давно мир музыки также понес утрату. Ушел из жизни Роджер Палм, участник группы ABBA, которому было 75 лет. Он страдал от болезни Альцгеймера, и его смерть стала печальной новостью для поклонников группы.



