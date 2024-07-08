Дочь показала трогательные кадры с онкобольным Кушанашвили в больнице

Отар Кушанашвили продолжает бороться с онкологическим заболеванием, находясь в больнице. При этом шоумен активно общается с публикой, делясь важными посланиями о здоровье и бережном отношении к себе и близким.



Дочь Отара Дарико является для него не только опорой, но и источником радости и поддержки. Родственные узы между ними особенно крепки, что видно по трогательным кадрам их встречи в больнице. Дарико, работающая в сфере моды, несмотря на свою занятость, нашла время быть рядом с отцом в трудный для него период.



Комментарии поклонников Кушанашвили о его дочери полны восхищения: "Какая у вас красивая дочка!", "Невероятная Дарико. Просто бриллиант", "Очень милая и симпатичная девушка". Многие замечают сходство между отцом и дочерью, отмечая, что они как две капли воды.

Борьба Отара с онкологическим заболеванием — сложный и долгий путь, требующий не только медицинского лечения, но и моральной поддержки. Важную роль в этом процессе играют близкие, друзья и поклонники, которые выражают свою поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.

Звезды шоу-бизнеса также оказывают помощь Отару, собирая средства на его дорогостоящее лечение. Валерий Меладзе, Николай Басков, Сосо Павлиашвили и другие артисты принимают активное участие в этой благородной инициативе, помогая коллеге в трудную минуту.



