ТЕСТ: вспоминаем любимые цитаты из фильма "Карнавал" с Ириной Муравьевой

1. "Нигде и никогда, ни в одном городе мира, ты уж мне поверь, это правда, звезды не светят так ярко и пленительно, как...
А – ...В городе детства";
Б – ...В городе юности";
В – ...В городе первой любви".
2. "Это разве город? Это какие-то...
А – ...бандитские кварталы";
Б – ...горы и пригорки!";
В – ...сплошные колдобины!".
3. "Артистки они какие: красивые и тонкие. Ты же у меня сорок восьмой размер носишь, а голос — ..."
А – ...как у трубы Иерихонской".
Б – ...как колокол гудит";
В – ...ничего понять нельзя".
4. "Папка, папка родненький, ты приезжай, не забывай, я все-таки...
А – ...без тебя выросла";
Б – ...люблю тебя, хоть ты и паразит";
В – ...дочка твоя".
5. "Я теперь все могу! Я и поваром могу, и медсестрой могу, и..
А – ...и в детском садике могу";
Б – ... и окна мыть могу";
В – ...и стирать пеленки могу".6. "Я на работе. У меня...
А – ...время тикает";
Б – ...личная пятилетка";
В – ...нет времени на романы!"
7. "Темперамент есть, а говор...
А – ...ужасный";
Б – ...провинциальный";
В – ...чудовищный".
ОТВЕТЫ
1 – А – ...В городе детства";
2 – Б – ...горы и пригорки!";
3 – А – ...как у трубы Иерихонской";
4 – В – ...дочка твоя";
5 – А – ...и в детском садике могу";
6 – Б – ...личная пятилетка";
7 – А – ...ужасный".