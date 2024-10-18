ТЕСТ: вспоминаем любимые цитаты из фильма "Карнавал" с Ириной Муравьевой

Советский художественный двухсерийный фильм "Карнавал", снятый в 1981 году режиссером Татьяной Лиозновой на Киностудии имени М. Горького, до сих пор остается любимым зрителями. Давайте вспомним цитаты оттуда при помощи простого теста!



1. "Нигде и никогда, ни в одном городе мира, ты уж мне поверь, это правда, звезды не светят так ярко и пленительно, как...

А – ...В городе детства";

Б – ...В городе юности";

В – ...В городе первой любви".

2. "Это разве город? Это какие-то...

А – ...бандитские кварталы";

Б – ...горы и пригорки!";

В – ...сплошные колдобины!".

3. "Артистки они какие: красивые и тонкие. Ты же у меня сорок восьмой размер носишь, а голос — ..."

А – ...как у трубы Иерихонской".

Б – ...как колокол гудит";

В – ...ничего понять нельзя".

4. "Папка, папка родненький, ты приезжай, не забывай, я все-таки...

А – ...без тебя выросла";

Б – ...люблю тебя, хоть ты и паразит";

В – ...дочка твоя".

5. "Я теперь все могу! Я и поваром могу, и медсестрой могу, и..

А – ...и в детском садике могу";

Б – ... и окна мыть могу";

В – ...и стирать пеленки могу".

А – ...время тикает";

Б – ...личная пятилетка";

В – ...нет времени на романы!"

7. "Темперамент есть, а говор...

А – ...ужасный";

Б – ...провинциальный";

В – ...чудовищный".

ОТВЕТЫ

1 – А – ...В городе детства";

2 – Б – ...горы и пригорки!";

3 – А – ...как у трубы Иерихонской";

4 – В – ...дочка твоя";

5 – А – ...и в детском садике могу";

6 – Б – ...личная пятилетка";

7 – А – ...ужасный".

