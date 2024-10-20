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Колдунчики: рецепт белорусского варианта пельменей

Колдунчики: рецепт белорусского варианта пельменей
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Колдунчики – это традиционное белорусское блюдо, напоминающее пельмени или вареники с мясной начинкой.

Колдунчики

Ингредиенты

  • Мука пшеничная – 2 стакана
  • Яйцо – 1 шт.
  • Вода – 1/2 стакана
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Мясной фарш (свинина+говядина) – 400 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Зелень (укроп, петрушка) – 1 пучок
  • Соль, перец – по вкусу
  • Масло растительное – для жарки


Приготовление

  1. Тесто:
    • В миску просейте муку, добавьте яйцо, воду и соль.
    • Замесите тесто до однородности.
    • Накройте тесто полотенцем и оставьте на 30 минут.
  2. Начинка:
    • Мелко нарежьте лук и зелень.
    • В миске смешайте мясной фарш, лук, зелень, соль и перец.
    • Хорошо перемешайте начинку.
  3. Лепка:
    • Разделите тесто на две части.
    • Раскатайте одну часть теста в тонкий пласт толщиной около 2 мм.
    • Вырежьте из теста кружочки диаметром около 5 см.
    • На каждый кружочек положите немного начинки и сформируйте колдунчик, закрыв края.
    • Повторите процесс с оставшимся тестом и начинкой.
  4. Жарка:
    • В сковороде разогрейте растительное масло.
    • Обжарьте колдунчики с двух сторон до золотистой корочки.
    • Готовые колдунчики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
  5. Подача:
    • Подавайте колдунчики горячими с любимыми соусами.

Приятного аппетита!

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20 октября 2024, 00:29
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