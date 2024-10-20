Колдунчики: рецепт белорусского варианта пельменей

Колдунчики
Ингредиенты
- Мука пшеничная – 2 стакана
- Яйцо – 1 шт.
- Вода – 1/2 стакана
- Соль – 1/2 ч.л.
- Мясной фарш (свинина+говядина) – 400 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Зелень (укроп, петрушка) – 1 пучок
- Соль, перец – по вкусу
- Масло растительное – для жарки
Приготовление
- Тесто:
- В миску просейте муку, добавьте яйцо, воду и соль.
- Замесите тесто до однородности.
- Накройте тесто полотенцем и оставьте на 30 минут.
- Начинка:
- Мелко нарежьте лук и зелень.
- В миске смешайте мясной фарш, лук, зелень, соль и перец.
- Хорошо перемешайте начинку.
- Лепка:
- Разделите тесто на две части.
- Раскатайте одну часть теста в тонкий пласт толщиной около 2 мм.
- Вырежьте из теста кружочки диаметром около 5 см.
- На каждый кружочек положите немного начинки и сформируйте колдунчик, закрыв края.
- Повторите процесс с оставшимся тестом и начинкой.
- Жарка:
- В сковороде разогрейте растительное масло.
- Обжарьте колдунчики с двух сторон до золотистой корочки.
- Готовые колдунчики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
- Подача:
- Подавайте колдунчики горячими с любимыми соусами.
Приятного аппетита!