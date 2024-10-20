Колдунчики: рецепт белорусского варианта пельменей

Пельмени в горшочках в духовке с обжаренными грибами: необычный рецепт любимого блюда

Пельмени – это не только классическое блюдо, которое можно отварить, но и отличная основа для запеканки в горшочках. Приготовление пельменей в духовке с добавлением обжаренных грибов и сметаны делает их ещё более аппетитными и насыщенными. Ингредиенты на 2-4 порции: • Пельмени "Пара вкусов" — 1 упаковка • Сметана (20%) — 200-300 г • Шампиньоны — 250 г • Сливочное масло — 30 г • Лук-шалот — 1 шт.