ТЕСТ: вспоминаем Юрия Деточкина из кинофильма "Берегись автомобиля"

Советская черно-белая детективная трагикомедия "Берегись автомобиля" была снята в 1966 году режиссером Эльдаром Рязановым. Смоктуновской, Аросева, Миронов, Ефремов, Папанов, Невинный, Евстигнеев, Жженов, Волчек, Крачковская – здесь играли легендарный актеры! Давайте вместе вспомним эту картину!



1. "Жители столицы утверждают, что эта невероятная история произошла в Москве. Одесситы настаивают, что она случилась именно в их городе. Ленинград и Ростов-на-Дону с этим не согласны". Сколько всего городов оспаривали право считаться местом действия картины, подобно городам, которые считают себя родиной Гомера?

А – 7;

Б – 6;

В – 4.

2. В каких перчатках действовал угонявший автомобили преступник по версии следствия?

А – В резиновых;

Б – В полиэтиленовых;

В – В хлопчатобумажных перчатках фабрики номер восемь.

3. Продолжите фразу: "Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать, и не делает этого только потому, что...

А – ...очень давно хотел ее купить";

Б – ...продав, останешься без машины";

В – ...продать ее сегодня непросто".

4. "Мысль о том, что... тысяч попросту брошены на мостовой,

и к тому же снабжены колесами, может отравить любую счастливую жизнь". О какой сумме идет речь?

А – Пять с половиной тысяч;

Б – Семь тысяч;

В – Девять тысяч.

5. "Последняя книга Дюма была кулинарной. Ты ешь... по рецепту великого писателя Дюма-отца". Какое блюдо приготовила мама Юрию Деточкину?

А – Тефтели по-французски;

Б – Луковый суп;

В – Яблочный пирог.

6."Актер, не получающий зарплаты, будет...

А – ...играть с большим вдохновением";

Б – ...голодать, но выходить на сцену";

В – ...во время репетиции думать о котлете".





ОТВЕТЫ

1. А – 7;

2. В -В хлопчатобумажных перчатках фабрики номер восемь;

3. Б – ...продав, останешься без машины;

4. А – Пять с половиной тысяч;

5. Б – Луковый суп;

6. А – ...играть с большим вдохновением".