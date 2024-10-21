ТЕСТ: вспоминаем Юрия Деточкина из кинофильма "Берегись автомобиля"

1. "Жители столицы утверждают, что эта невероятная история произошла в Москве. Одесситы настаивают, что она случилась именно в их городе. Ленинград и Ростов-на-Дону с этим не согласны". Сколько всего городов оспаривали право считаться местом действия картины, подобно городам, которые считают себя родиной Гомера?
А – 7;
Б – 6;
В – 4.
2. В каких перчатках действовал угонявший автомобили преступник по версии следствия?
А – В резиновых;
Б – В полиэтиленовых;
В – В хлопчатобумажных перчатках фабрики номер восемь.
3. Продолжите фразу: "Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать, и не делает этого только потому, что...
А – ...очень давно хотел ее купить";
Б – ...продав, останешься без машины";
В – ...продать ее сегодня непросто".
4. "Мысль о том, что... тысяч попросту брошены на мостовой,
и к тому же снабжены колесами, может отравить любую счастливую жизнь". О какой сумме идет речь?
А – Пять с половиной тысяч;
Б – Семь тысяч;
В – Девять тысяч.
5. "Последняя книга Дюма была кулинарной. Ты ешь... по рецепту великого писателя Дюма-отца". Какое блюдо приготовила мама Юрию Деточкину?
А – Тефтели по-французски;
Б – Луковый суп;
В – Яблочный пирог.
6."Актер, не получающий зарплаты, будет...
А – ...играть с большим вдохновением";
Б – ...голодать, но выходить на сцену";
В – ...во время репетиции думать о котлете".
ОТВЕТЫ
1. А – 7;
2. В -В хлопчатобумажных перчатках фабрики номер восемь;
3. Б – ...продав, останешься без машины;
4. А – Пять с половиной тысяч;
5. Б – Луковый суп;
6. А – ...играть с большим вдохновением".