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Бородина откровенно рассказала о строгом воспитании своих детей: Не забалуешь

Бородина откровенно рассказала о строгом воспитании своих детей: Не забалуешь
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Ксения Бородина всегда открыто делится своими взглядами на воспитание. На премьере сериала "Лихие" она рассказала о своем подходе к родительству, подчеркивая, что считает себя строгой мамой.

"Не забалуешь" — так она охарактеризовала свой стиль воспитания, который основан на осознанности и внимании к детям. Бородина отметила, что в прошлом воспитание детей было далеко от идеала. "Мы все травмированные", — говорит она, добавляя, что многие из нас выросли в условиях, когда родителям было не до общения с детьми.

По ее словам, это сказывалось на психике и эмоциональном состоянии многих людей. Воспитание в жестких условиях формировало сильные личности, но не без последствий. Она считает, что современное поколение детей растет более чувствительным и ранимым, что иногда вызывает критику со стороны старшего поколения.

Однако телеведущая не спешит осуждать молодежь за их "нежность". Наоборот, она видит в этом положительные стороны. "Может быть, это и хорошо, что они менее травмированы", — сказала ведущая. Ксения размышляет о том, что жесткие условия воспитания приводили к успеху, но часто это было связано с серьезными психологическими травмами. Многие люди не могли справиться с давлением и искали утешение в алкоголе или наркотиках.

Знаменитость также обратила внимание на важность вовлеченности родителей в жизнь своих детей. Она считает, что современным родителям необходимо активно интересоваться делами и настроением своих детей, чтобы не упустить важные моменты. Однако это не должно превращаться в гиперопеку. Свобода должна присутствовать, но в разумных пределах.

Бородина считает, что родители должны быть рядом в любых ситуациях — как в победах, так и в поражениях. Она подчеркивает важность слов поддержки: «Сегодня не получилось, завтра обязательно получится». Это создает у детей уверенность в себе и ощущение безопасности.

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22 октября 2024, 18:55
Ксения Бородина. Фото: соцсети
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Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оксана Самойлова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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