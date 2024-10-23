Французский омлет с овощным салатом: этот рецепт сделает любой завтрак особенным

Ингредиенты на 2 порции:
• Куриные яйца — 4 шт.
• Укроп — 5 г
• Зеленый лук — 5 г
• Морковь — 100 г
• Огурцы гладкие — 100 г
• Кабачки — 100 г
• Листовой салат — 40 г
• Соус "Медово-горчичный" — 30 г
• Сливочное масло — для жарки
• Соль, черный перец — по вкусу
Процесс приготовления:
Шаг 1: Начните с приготовления овощного салата. Кабачки, огурцы и морковь нарежьте тонкими лентами с помощью овощечистки или специальной терки. Листья салата нарвите руками на небольшие кусочки. Смешайте все овощи в глубокой миске, добавьте медово-горчичный соус, посолите и приправьте чёрным перцем по вкусу.
Шаг 2: В отдельной миске взбейте яйца с помощью вилки до получения однородной массы. Это важный этап, так как хорошо взбитые яйца сделают омлет более воздушным.
Шаг 3: На антипригарной сковороде растопите небольшое количество сливочного масла. Для каждой порции используйте по 2 яйца. Быстрым движением вылейте яичную массу на сковороду и дайте ей схватиться снизу. Чтобы ускорить процесс, аккуратно поднимайте края омлета лопаткой, позволяя жидкой части стекать вниз.
Шаг 4: Когда яйца начнут схватываться, добавьте в омлет мелко нарезанные укроп и зелёный лук. Приправьте по вкусу солью и перцем. Это придаст блюду свежесть и аромат.
Шаг 5: Как только омлет почти готов, но ещё немного жидкий сверху, аккуратно сверните его в рулет или треугольник с помощью лопатки. Повторите процесс для второй порции. Подавайте омлет с ярким овощным салатом.
Этот французский омлет с овощным салатом не только украсит ваш завтрак, но и подарит вам заряд энергии на весь день. Пищевая ценность блюда на 100 г составляет всего 111 ккал, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за своим питанием.