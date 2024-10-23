Французский омлет с овощным салатом: этот рецепт сделает любой завтрак особенным

Утро – это время, когда особенно хочется чего-то вкусного и полезного. Забыть о скучной яичнице поможет наш рецепт французского омлета с овощным салатом.



Ингредиенты на 2 порции:

• Куриные яйца — 4 шт.

• Укроп — 5 г

• Зеленый лук — 5 г

• Морковь — 100 г

• Огурцы гладкие — 100 г

• Кабачки — 100 г

• Листовой салат — 40 г

• Соус "Медово-горчичный" — 30 г

• Сливочное масло — для жарки

• Соль, черный перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1: Начните с приготовления овощного салата. Кабачки, огурцы и морковь нарежьте тонкими лентами с помощью овощечистки или специальной терки. Листья салата нарвите руками на небольшие кусочки. Смешайте все овощи в глубокой миске, добавьте медово-горчичный соус, посолите и приправьте чёрным перцем по вкусу.

Шаг 2: В отдельной миске взбейте яйца с помощью вилки до получения однородной массы. Это важный этап, так как хорошо взбитые яйца сделают омлет более воздушным.

Шаг 3: На антипригарной сковороде растопите небольшое количество сливочного масла. Для каждой порции используйте по 2 яйца. Быстрым движением вылейте яичную массу на сковороду и дайте ей схватиться снизу. Чтобы ускорить процесс, аккуратно поднимайте края омлета лопаткой, позволяя жидкой части стекать вниз.

Шаг 4: Когда яйца начнут схватываться, добавьте в омлет мелко нарезанные укроп и зелёный лук. Приправьте по вкусу солью и перцем. Это придаст блюду свежесть и аромат.

Шаг 5: Как только омлет почти готов, но ещё немного жидкий сверху, аккуратно сверните его в рулет или треугольник с помощью лопатки. Повторите процесс для второй порции. Подавайте омлет с ярким овощным салатом.

Этот французский омлет с овощным салатом не только украсит ваш завтрак, но и подарит вам заряд энергии на весь день. Пищевая ценность блюда на 100 г составляет всего 111 ккал, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за своим питанием.