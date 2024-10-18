Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"?

Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Белые Росы"?

Фильм "Белые росы" вышел на экраны в 1978 году и стал настоящей классикой. Кино рассказывает о любви, дружбе и трудностях, с которыми сталкиваются герои в своей повседневной жизни. Если считаете себя настоящим знатоком советского кино и уверены в своих знаниях о его сюжете, персонажах и знаменитых сценах, предлагаем тебе пройти тест.