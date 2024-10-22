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Вторник 22 октября

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В близком кругу Успенской отреагировали на сенсационные заявления сбежавшей Плаксиной

В близком кругу Успенской отреагировали на сенсационные заявления сбежавшей Плаксиной
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События вокруг 34-летней Татьяны Плаксиной шокировали многих. СМИ активно обсуждали ее исчезновение, которое произошло в начале октября.

Позже выяснилось, что Татьяна скрывалась в Израиле, где и дала интервью телеканалу НТВ. В этом разговоре она объяснила свои действия чрезмерной заботой матери, от которой решила уйти.

Пресс-секретарь Успенской, Александр Иваненко, прокомментировал слова Татьяны. Он отметил, что ее состояние вызывает беспокойство. "На видео видно, что Таня не совсем в нормальном состоянии. К сожалению, существуют люди, которые могут сбивать ее с правильного пути", — заявил он.

Иваненко также опроверг утверждения дочери о том, что ее насильно госпитализировали в клинику. По его словам, если Татьяна проходила реабилитацию, то это было её собственное решение.

Татьяна ранее считалась пропавшей, и ее исчезновение связывали с концертной деятельностью в ДНР и ЛНР. "Мы не знали, где она находится и что с ней происходит", — отметил пресс-секретарь Успенской. Однако сейчас она вернулась в Москву и находится рядом с матерью.

Адвокат Успенской, Елена Сенина, выразила недовольство по поводу того, как СМИ освещают эту ситуацию. Она подчеркнула, что состояние Татьяны иногда используется для создания сенсационных новостей. "Каналу НТВ Любовь Успенская давно не давала интервью. Есть причины для этого", — добавила она.

Звездный адвокат Александр Бенхин также высказался по этому поводу. Он отметил, что Успенская всегда поддерживала дочь и делала все возможное для её благополучия. "Любовь Залмановна — супермама. Она много раз спасала Таню", — сказал Бенхин.

В интервью Татьяна также рассказала о том, что якобы подверглась насилию со стороны медработника в клинике. Однако эти слова требуют проверки правоохранительных органов. "Слово Татьяны против слова медбрата. Сомневаюсь, что ее удерживали в больнице против ее воли", — заключил Бенхин.

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22 октября 2024, 17:17
Любовь Успенская. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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