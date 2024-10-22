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Вторник 22 октября

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Как живет и выглядит сегодня ушедшая в монастырь звезда фильма "Цыган" Матлюба Алимова

Как живет и выглядит сегодня ушедшая в монастырь звезда фильма "Цыган" Матлюба Алимова
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В советское время имя узбекской актрисы Матлюбы Алимовой знала вся страна. Известность ей принесла роль красавицы-цыганки Насти в многосерийной ленте "Цыган", которая вышла на экраны 45 лет назад. Вскоре последовало не менее громкое продолжение – "Возвращение Будулая". А потом она куда-то пропала...

На Международном кинофестиваля кино стран Евразии "Евразия – кинофест" случилось настоящее чудо. Его художественный руководитель продюсер Сергей Новожилов смог разыскать Матлюбу Алимову и пригласить ее в театр им. Моссовета, чтобы во время церемонии закрытия вручить ей специальный приз за народное признание. "Мне даже в Союзе Кинематографистов говорили, что ее не могут найти, поэтому удивлялись, как это сделал я, – рассказал Сергей Владимирович. – Но кто хочет, тот всегда найдет!"

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Найти ее, правда, было непросто. В 1990-е, когда Матлюбу перестали снимать и денег на оплату жилья в Москве не стало, она уехала в родной Узбекистан, где занялась реставрацией ковров, бухарских и шахрисабзских вышивок.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Потом актриса обратилась к православию и жила в московском Сретенском монастыре. Подтолкнуло актрису к этому долгое общение с однокурсником Леонидом Каюровым, который закончил артистическую карьеру, поступил в духовную семинарию и стал священнослужителем. "Не было бы духовной жизни, я давно бы спилась или в петлю влезла", – позже признавалась Матлюба.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Матлюба Алимова сегодня старается не вспоминать о былой славе и возвращаться в кино не планирует, полагая, что всему свое время. "Я старая, мне уже не полагается кино", – сказала "Дни.ру" 70-летняя артистка.

Хотя она все такая красивая, эффектная и статная, как и тогда, когда была известная всему Союзу. Но Матлюба отмахивается от комплиментов: "Я уже давно не звезда, а простая некрасивая тетка". Хотя от желающих сделать с ней совместное фото отбоя не было – ее до сих пор любит народ!

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22 октября 2024, 09:24
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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