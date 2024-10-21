Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс ждет второго ребенка

Агутин попросил вернуться Пугачеву на Родину Тесты Киркоров потряс сумкой по цене квартиры Игры Сонник

Топ новостей недели

Вдова Андрея Миронова смертельно больнаВдова Андрея Миронова смертельно больна Лепс впервые откровенно рассказал об изменах: Я похоронил наши отношения Лепс впервые откровенно рассказал об изменах: Я похоронил наши отношения "Женам такое не нравится": объявлена подлинная причина внезапного развода SHAMAN "Женам такое не нравится": объявлена подлинная причина внезапного развода SHAMAN СМИ: Мать Прилучного подала на него в суд?СМИ: Мать Прилучного подала на него в суд?

Лента новостей

Понедельник 21 октября

13:44Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс ждет второго ребенка 13:11Новая жена влезла в публичные разборки Прилучного и Муцениеце из-за детей 11:38У звезды фильмов о советском Шерлоке Холмсе начались серьезные проблемы с передвижением 10:56Седокова поставила точку в отношениях с молодым мужем и подала на развод 10:50"Буду заниматься этим до конца жизни!" Бондарчук поклялась перед дочерью и внуками 10:13Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой 10:11ТЕСТ: вспоминаем Юрия Деточкина из кинофильма "Берегись автомобиля" 06:39Сырники с мармеладной начинкой: интересный рецепт блюда с сюрпризом внутри 03:19Инструкция по применению: 5 советов, как выбрать крем для загара 00:24Никите Михалкову — 79: 5 самых ярких ролей российского и советского артиста 19:08Откуда наследство у Карла III? 16:19Тест: угадайте страну по кадру из популярного фильма 14:27Какие запреты были нарушены перед свадьбой Кейт Миддлтон и принца Уильяма 10:16"Предложивший Пугачевой переезд Галкин* совершил ошибку": продюсер Аствацатрян сделал неутешительный прогноз 06:12Почему Меган Маркл и принц Гарри стали проводить много времени порознь 03:02Анджелина Джоли похвалила актера Юру Борисова при личной встрече: о чем они говорили 00:29Колдунчики: рецепт белорусского варианта пельменей 18:24Родом из СССР: советские актеры, пытавшиеся покорить Голливуд 15:08Альпинизм и большие игрушки: необычные хобби наших знаменитостей 14:28Собянин: Нельзя делить Россию на регионы и центр 12:32Это блюдо из тыквы понравится всем: рецепт пряной тыквы с рисом и овощами 09:25ТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картин 06:41Пельмени в горшочках в духовке с обжаренными грибами: необычный рецепт любимого блюда 03:36Оставившая детей ради отдыха Решетова предстала в облегающем платье 00:14Вскрылась сенсационная связь Джонни Деппа и покойной королевы Елизаветы II 18:00Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари? 17:46Продюсер Пудовкин сообщил о состоянии отдавшей жуликам квартиру и миллионы Долиной 16:36С кем будет жить сын Прилучного и Муцениеце: суд вынес решение 15:31Увеличение спроса на лекарства при ОРВИ в Приморском крае 15:09ТЕСТ: вспоминаем любимые цитаты из фильма "Карнавал" с Ириной Муравьевой 14:18Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"? 14:05Новые задачи по повышению производительности труда обсудили на форуме "Производительность 360" 13:10Мексиканский салат с красной фасолью: идеальный для холодной осени рецепт сытного блюда 12:20На полях Белорусского энергетического и экологического форума прошел международный общественный форум-диалог 12:15Путешествия во времени: в кинопарке "Москино" представлены площадки разных эпох 11:57Пугачева эмоционально отреагировала на сидящую в грязи Орбакайте 11:04Москвичей пригласили принять участие в голосовании по проекту "Лето в Москве" 10:33Как вывести бизнес на новый уровень? – Павел Бабанин рассказал о методах масштабирования предприятий 06:21Фигуристка Медведева показа гардероб и свое самое дорогое украшение 03:08Раскрыт главный секрет счастливого брака Кейт Миддлтон и принца Уильяма 00:37Невестка Наташи Королевой откровенно объяснила свое решение уйти из стриптиза 18:23Московская область передала новые автомобили для 242-го мотострелкового полка 18:02Увлекательный тест: угадай бытовую технику по фрагменту фотографии 17:19Актер Камиль Ларин пригласил жителей столицы посетить кинопарк "Москино" 16:16"Нельзя уничтожать себя за доллар": Николай Агутин попросил вернуться Пугачеву на Родину 16:00Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Белые Росы"? 14:27Панда Катюша стала главной звездой трансляций из Московского зоопарка 13:55Вернувшаяся в Россию Муцениеце публично растрогалась после возращения Прилучным дочери 13:23Гнезда из цукини с перепелиными яйцами и черри: легкий рецепт необычного блюда 12:11Москвичам рассказали о возможностях экологичной сдачи одежды в переработку
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс ждет второго ребенка

Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс ждет второго ребенка
118

Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс снова станет мамой. Эту радостную новость подтвердил ее представитель в разговоре с изданием Vogue.

На минувших выходных знаменитость была замечена на ужине в Лос-Анджелесе, где ее округлившийся живот стал ярким акцентом вечеринки. 34-летняя звезда "Голодных игр" выбрала для выхода белую футболку и черную юбку, что подчеркивало ее интересное положение.

Недавние фотографии, сделанные папарацци, показывают Дженнифер в компании её мужа, директора американской художественной галереи Кука Марони. Пара выглядит счастливой и взволнованной предстоящим пополнением в семье. Несмотря на свою популярность, Лоуренс всегда старалась держать личную жизнь в тайне, и лишь изредка делится подробностями о своей семье.

Свадьба Дженнифер и Кука состоялась в 2019 году, и всего через три года после этого у них родился первенец — мальчик по имени Сай. Теперь же пара готовится к появлению второго ребенка, что, безусловно, станет важным событием в их жизни. Актриса всегда мечтала о большой семье, и теперь её мечта постепенно сбывается.

Друзья и поклонники Лоуренс с нетерпением ждут новостей о беременности и о том, как она будет проходить. Многие восхищаются тем, как Дженнифер удается балансировать между карьерой и семейной жизнью. Она продолжает сниматься в фильмах, оставаясь одной из самых востребованных актрис Голливуда.

Пока Дженнифер не раскрывает подробностей о сроках беременности или полагаемом ребенке, фанаты активно обсуждают эту новость в социальных сетях. Они выражают свою радость и поддержку, желая актрисе здоровья и счастья в этот важный период.

Шоу-бизнес в Telegram

21 октября 2024, 13:44
Дженнифер Лоуренс. Фото: соцсети
Vogue✓ Надежный источник

По теме

Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс родила первенца

ТЕСТ: вспоминаем Юрия Деточкина из кинофильма "Берегись автомобиля"

ТЕСТ: вспоминаем Юрия Деточкина из кинофильма "Берегись автомобиля"
Советская черно-белая детективная трагикомедия "Берегись автомобиля" была снята в 1966 году режиссером Эльдаром Рязановым. Смоктуновской, Аросева, Миронов, Ефремов, Папанов, Невинный, Евстигнеев, Жженов, Волчек, Крачковская – здесь играли легендарный актеры! Давайте вместе вспомним эту картину! 1.

Никите Михалкову — 79: 5 самых ярких ролей российского и советского артиста

Никите Михалкову — 79: 5 самых ярких ролей российского и советского артиста
Сегодня отмечает день рождения Никита Михалков, которому исполнилось 79 лет. Выдающийся актер и режиссер стал символом советского и российского кино, оставив глубокий след в истории. Фильмы Никиты Сергеевича всегда становились значимыми событиями, а роли — яркими и запоминающимися.

Тест: угадайте страну по кадру из популярного фильма

Тест: угадайте страну по кадру из популярного фильма
Кино – это удивительный способ путешествовать по миру, не покидая своего дома. Каждый фильм может рассказать о культуре, традициях и жизни людей в разных странах. Предлагаем вам увлекательный тест.

Анджелина Джоли похвалила актера Юру Борисова при личной встрече: о чем они говорили

Анджелина Джоли похвалила актера Юру Борисова при личной встрече: о чем они говорили
Актер Юрий Борисов поделился впечатлениями от своей встречи с Анджелиной Джоли на кинофестивале в Торонто. Этот момент стал настоящей сенсацией. В интервью порталу "Сноб" российский артист рассказал, что во время фестиваля они с Джоли представляли свои фильмы и пересеклись на мероприятии.

ТЕСТ: вспоминаем любимые цитаты из фильма "Карнавал" с Ириной Муравьевой

ТЕСТ: вспоминаем любимые цитаты из фильма "Карнавал" с Ириной Муравьевой
Советский художественный двухсерийный фильм "Карнавал", снятый в 1981 году режиссером Татьяной Лиозновой на Киностудии имени М. Горького, до сих пор остается любимым зрителями. Давайте вспомним цитаты оттуда при помощи простого теста! 1.

Выбор читателей

20/10Вск"Предложивший Пугачевой переезд Галкин* совершил ошибку": продюсер Аствацатрян сделал неутешительный прогноз 19/10СбтРодом из СССР: советские актеры, пытавшиеся покорить Голливуд 19/10СбтАльпинизм и большие игрушки: необычные хобби наших знаменитостей 20/10ВскПочему Меган Маркл и принц Гарри стали проводить много времени порознь 20/10ВскКолдунчики: рецепт белорусского варианта пельменей 20/10ВскКакие запреты были нарушены перед свадьбой Кейт Миддлтон и принца Уильяма