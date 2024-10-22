ТЕСТ по фильму "Приходите завтра": под силу только настоящим киноманам

1. Откуда приехала в Москву Фрося Бурлакова?
А. Из Ельца;
Б. Из Ельни;
В. Из Ельцовки.
2. Чем Москва не понравилась Фросе с первого раза?
А. Суетно, неспокойно и голова трещит;
Б. Много народа;
В. Никто по пять стаканов чая сразу не пьет.
3. Какое прозвище было у скульптора, к которому приехала Фрося?
А. Витя-дурак;
Б. Коля-коньяк;
В. Саша-ишак.
4. Что случилось с отцом Фроси Бурлаковой?
А. Умер от лап медведя на охоте;
Б. Утонул в руке;
В. Бросил их с мамой на пасеке.
5. Сколько всего детей в семье Бурлаковых?
А. Одна Фрося;
Б. Фрося да сестренка;
В. Шестеро.
6. Какая беда случилось с Фросей?
А. Сорвала голос;
Б. Облапошил кавалер;
В. Потеряла паспорт.
ОТВЕТЫ
1. В. Из Ельцовки;
2. А. Суетно, неспокойно и голова трещит;
3. Б. Коля-коньяк;
4. А. Умер от лап медведя;
5. В. Шестеро;
6. А. Сорвала голос.