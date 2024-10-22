ТЕСТ по фильму "Приходите завтра": под силу только настоящим киноманам

Сергей Жуков откровенно рассказал о самых безбашенных выходках фанаток

Сергей Жуков поделился своими неожиданными и порой пугающими историями. Речь идет о фанатках, которые преследовали его в период наивысшей популярности. В интервью с телеведущей Юлией Меньшовой он рассказал о том, как одна из поклонниц провела под его дверью целых восемь дней, ожидая встречи.