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Принц Уильям публично рассказал о любимом лакомстве Кейт Миддлтон

Принц Уильям публично рассказал о любимом лакомстве Кейт Миддлтон
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Во время недавней поездки в Герцогский колледж в Корнуолле принц Уильям раскрыл семейный секрет. Он поделился милыми подробностями о предпочтениях своей жены.

В рамках визита он посетил студенческий и преподавательский центр, где имел возможность попробовать один из своих любимых тортов — охлажденный торт для завтрака. Этот десерт не только стал одним из слоев свадебного торта Уильяма, но и был любимым у покойной королевы.

Шеф-повар Даррен Уотсон, который обслуживал принца, провел тщательные исследования, чтобы выяснить предпочтения членов королевской семьи в сладостях. Он представил Уильяму торт, состоящий из шоколада, масла, сахара, сливок и печенья. Уильям с удовольствием отметил, что это очень вкусно.

Однако шеф не остановился на этом и рассказал принцу о любимом десерте Кейт — липком ирисковом пудинге. Уильям подтвердил этот факт, добавив: "Очень вкусно". Его реакция подчеркивает, как важно для них обоих наслаждаться простыми радостями жизни, такими как сладости.

Принц Уильям также выразил свою любовь к сладкому в целом, сказав: "Большое спасибо, это очень мило с вашей стороны. Я обожаю все шоколадное и вообще все сладкое". Эта искренность и открытость принца делают его более близким и понятным для людей, которые следят за жизнью королевской семьи.

Герцогский колледж расположен на территории, принадлежащей герцогству Корнуолл, которым Уильям стал владельцем после того, как его отец передал ему титул герцога Корнуольского. Такой визит подчеркивает не только его связь с местным сообществом, но и его желание поддерживать традиции и ценности семьи.

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22 октября 2024, 03:29
Кейт Миддлтон. Кадр: YouTube
Журнал "Hello!"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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