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Суббота 19 октября

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Пельмени в горшочках в духовке с обжаренными грибами: необычный рецепт любимого блюда

Пельмени в горшочках в духовке с обжаренными грибами: необычный рецепт любимого блюда
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Пельмени – это не только классическое блюдо, которое можно отварить, но и отличная основа для запеканки в горшочках. Приготовление пельменей в духовке с добавлением обжаренных грибов и сметаны делает их ещё более аппетитными и насыщенными.

Ингредиенты на 2-4 порции:

• Пельмени "Пара вкусов" — 1 упаковка

• Сметана (20%) — 200-300 г

• Шампиньоны — 250 г

• Сливочное масло — 30 г

• Лук-шалот — 1 шт.

• Чеснок — 2 зубчика

• Укроп — для подачи

• Кориандр молотый — ¼ ч. л.

• Черный перец молотый — щепотка

• Лавровый лист — по количеству горшочков

• Растительное масло — 2 ст. л.

• Соль — по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1: Начните с подготовки грибов. Шампиньоны очистите от загрязнений, нарезав их пластинами. Лук и чеснок мелко нарежьте.

Шаг 2: В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте грибы с луком и чесноком. Добавьте кориандр и чёрный перец. Обжаривайте смесь около 7-8 минут, периодически помешивая. Не забудьте добавить соль по вкусу.

Шаг 3: На дно каждого горшочка положите по небольшому кусочку сливочного масла. Затем выложите замороженные пельмени.

Шаг 4: На пельмени распределите обжаренные грибы. В каждый горшочек добавьте лавровый лист и примерно 100 мл подсоленной воды.

Шаг 5: Сверху на грибы положите сметану, равномерно распределив ее по всем горшочкам.

Шаг 6: Запекайте блюдо в предварительно разогретой до 180 ℃ духовке около 30 минут, пока пельмени не станут мягкими и аппетитными. Перед подачей посыпьте готовое блюдо свежим укропом.

Пищевая ценность (на 100 г)

• Калории: 222 kcal

• Белки: 9 г

• Жиры: 13 г

• Углеводы: 17 г

• Насыщенные жиры: 5 г

• Пищевые волокна: 1 г

• Добавленный сахар: 0 г

Приготовление пельменей в горшочках — это не только вкусно, но и удобно. Блюдо идеально подходит для семейного ужина или встречи с друзьями. Попробуйте этот рецепт, и вы не пожалеете!

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19 октября 2024, 06:41
Фото: Freepik
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