Пельмени в горшочках в духовке с обжаренными грибами: необычный рецепт любимого блюда

Ингредиенты на 2-4 порции:
• Пельмени "Пара вкусов" — 1 упаковка
• Сметана (20%) — 200-300 г
• Шампиньоны — 250 г
• Сливочное масло — 30 г
• Лук-шалот — 1 шт.
• Чеснок — 2 зубчика
• Укроп — для подачи
• Кориандр молотый — ¼ ч. л.
• Черный перец молотый — щепотка
• Лавровый лист — по количеству горшочков
• Растительное масло — 2 ст. л.
• Соль — по вкусу
Процесс приготовления:
Шаг 1: Начните с подготовки грибов. Шампиньоны очистите от загрязнений, нарезав их пластинами. Лук и чеснок мелко нарежьте.
Шаг 2: В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте грибы с луком и чесноком. Добавьте кориандр и чёрный перец. Обжаривайте смесь около 7-8 минут, периодически помешивая. Не забудьте добавить соль по вкусу.
Шаг 3: На дно каждого горшочка положите по небольшому кусочку сливочного масла. Затем выложите замороженные пельмени.
Шаг 4: На пельмени распределите обжаренные грибы. В каждый горшочек добавьте лавровый лист и примерно 100 мл подсоленной воды.
Шаг 5: Сверху на грибы положите сметану, равномерно распределив ее по всем горшочкам.
Шаг 6: Запекайте блюдо в предварительно разогретой до 180 ℃ духовке около 30 минут, пока пельмени не станут мягкими и аппетитными. Перед подачей посыпьте готовое блюдо свежим укропом.
Пищевая ценность (на 100 г)
• Калории: 222 kcal
• Белки: 9 г
• Жиры: 13 г
• Углеводы: 17 г
• Насыщенные жиры: 5 г
• Пищевые волокна: 1 г
• Добавленный сахар: 0 г
Приготовление пельменей в горшочках — это не только вкусно, но и удобно. Блюдо идеально подходит для семейного ужина или встречи с друзьями. Попробуйте этот рецепт, и вы не пожалеете!