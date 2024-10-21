У звезды фильмов о советском Шерлоке Холмсе начались серьезные проблемы с передвижением

У 89-летнего Василия Ливанова возникли серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. СМИ сообщили о состоянии здоровья известного советского и российского актера после его недавней выписки из больницы.



По информации источников, у Ливанова наблюдаются трудности с передвижением, что значительно усложняет его повседневную жизнь. Врачи рекомендовали ему использовать ходунки для обеспечения большей безопасности и комфорта при передвижении. Это решение, хотя и необходимое, стало для актера настоящим испытанием, так как он всегда отличался активностью и энергией.



Семья Василия Ливанова пока не сделала официальных заявлений о его состоянии здоровья, что вызывает беспокойство у поклонников и друзей артиста. Многие из них надеются на скорейшее улучшение и возвращение к привычной жизни. Ранее сын актера также делился переживаниями о резком ухудшении состояния отца, подчеркивая, что это стало для них всех большим ударом.

Ливанов стал культовой фигурой в российском кинематографе, сыграв множество запоминающихся ролей. Его талант и харизма покорили сердца зрителей, и сейчас многие с тревогой следят за новостями о его здоровье.

Недавно "Дни.ру" писали о том, что Василий Ливанов был экстренно госпитализирован в Москве. У артиста было подозрение на инсульт.

По информации, поступившей от СМИ, 89-летний артист почувствовал резкую головную боль в воскресенье, после чего ему была вызвана скорая помощь. Ливанов был доставлен в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, где сейчас прошло полное медицинское обследование.