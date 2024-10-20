"Предложивший Пугачевой переезд Галкин* совершил ошибку": продюсер Аствацатрян сделал неутешительный прогноз

Пока желтая пресса считает деньги и имущество, которые иноагент со своей супругой пытается вывезти из России, продюсер Артур Аствацатрян объяснил “Дни.ру”, почему Россия больше никогда не примет беглого пародиста и легенду эстрады.



Специалист отметил, что Максим Галкин*, несомненно, совершил серьезную ошибку, предложив Пугачевой переехать за границу в такое непростое время для нашей страны. Дело в том, что это вызвало неоднозначные реакции и критику со стороны общества, учитывая сложившиеся политические обстоятельства. И в этой истории скорее всего Алла Пугачева, как мудрая женщина, возможно, надеялась, что ее муж, будучи опорой и поддержкой, не доведет ситуацию до критической точки, где его высказывания в адрес российских властей станут причиной раздоров и тяжелых последствий.



Продюсер считает, что, несмотря на попытки налаживания отношений, критика власти и разногласия привели к дальнейшим конфликтам и неурегулированным проблемам. Причем сама Пугачева сгоряча и на эмоциях тоже отличилась.

“Если бы Алла Пугачева смогла вовремя принести извинения перед российским народом за свои высказывания, возможно, у нее появился бы шанс на примирение с обществом и продолжение спокойной и умеренной жизни в родной стране, которую она любит и ценит. Но именно из-за отсутствия извинений за “холопов”, “рабов” и прочие уничижительные высказывания в адрес россиян, шансов на “реабилитацию” больше нет, — уверен Артур Аствацатрян.

Несмотря на постоянные слухи о планируемых концертах Пугачевой в России, даже они уже вряд ли когда-то станут реальностью, ведь судя по реакциям и дизлайкам в новостных каналах и социальных сетях, россияне до сих пор не могут и не хотят ее прощать за свое мнение, а тем более покупать билеты на ее шоу. Многие задумываются, почему саму примадонну не вносят в списки иноагентов, но ответ здесь скорее неутешительный — банальные связи среди старожилов Кремля, но даже они не способны вернуть народную любовь.

Скорее всего, Пугачева и Галкин* так и останутся кочевать по странам, пробуя найти свое место под солнцем среди российских беженцев, ведь Алла Борисовна уже в возрасте и ей нельзя нервничать. А учитывая напряженную обстановку в мире, сейчас сложно найти страну без военных конфликтов, ведь с Израилем звездной паре уже не повезло…

Аствацатрян напомнил, что в такие трудные для России времена артистам следует проявлять терпение и осторожность, не критиковать власть в тяжелое время, а подождать окончания напряженности, только тогда можно будет осмысленно давать оценку действиям руководства страны.

*признан в России иностранным агентом