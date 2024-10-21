"Буду заниматься этим до конца жизни!" Бондарчук поклялась перед дочерью и внуками

Представить эту картину на легендарной сцене московского Дома кино для Натальи Бондарчук, по ее словам, большая честь. "Не так давно на этом месте стояла моя мамочка Инна Макарова, – пояснила режиссер. – Мы тут отмечали ее 90-летие. А скоро, в 2025-м, будем отмечать уже 100-летие со дня ее рождения".
"Эту картину я сняла сама, без какой-либо помощи, – рассказала Бондарчук о потрясающей по глубине и смыслу ленте, которую представляли на кинофестивале. – Я с 13 лет бывала на Алтае и повторила пути моей бабушки – сибирской писательницы Анны Ивановны Герман".
В фильме "Алтай. Зерно будущего" много рассказывается о семье Рерихов, их вкладе в науку и и взгляде на будущее России. "Исследованием этой великой семьи я занимаюсь последние сорок лет, так что можно подсчитать, сколько мне лет, – призналась Бондарчук. – Была на Алтае, была в Гималаях, трижды встречалась со Святославом Рерихом (художник и общественный деятель – Прим. ред.) и стала последней, кто снял его живым (умер 30 января 1993, прожив 89 лет – Прим. ред.) на его дне рождения".
По словам режиссера, великие люди давно предсказали, что центр России переместится в сторону Сибири. "Есть завет, что это будет Алтай, – уверяет Наталья Сергеевна. – Ведь там растут растение-эндемики, которые будут нас спасать от страшных заболеваний".
Поддержать актрису в Дом кино пришли ее третий муж Игорь Днестрянский, дочь Мария Бурляева и внуки. "Впереди совсем другие фильмы, которые я буду снимать на Алтае. Я буду заниматься этим до конца моей жизни!" – поклялась перед ними 74-летняя Бондарчук.