"Буду заниматься этим до конца жизни!" Бондарчук поклялась перед дочерью и внуками

В Москве завершается Международный кинофестиваль стран Евразии "Евразия – кинофест". Организатором фестиваля выступает АНО содействия развитию международного сотрудничества "Евразия". В трех конкурсных программах участвуют 46 фильмов из 20 стран. Одна из самых ожидаемых работ – документальный фильм Натальи Бондарчук "Алтай. Зерно будущего".





Представить эту картину на легендарной сцене московского Дома кино для Натальи Бондарчук, по ее словам, большая честь. "Не так давно на этом месте стояла моя мамочка Инна Макарова, – пояснила режиссер. – Мы тут отмечали ее 90-летие. А скоро, в 2025-м, будем отмечать уже 100-летие со дня ее рождения".

"Эту картину я сняла сама, без какой-либо помощи, – рассказала Бондарчук о потрясающей по глубине и смыслу ленте, которую представляли на кинофестивале. – Я с 13 лет бывала на Алтае и повторила пути моей бабушки – сибирской писательницы Анны Ивановны Герман".

В фильме "Алтай. Зерно будущего" много рассказывается о семье Рерихов, их вкладе в науку и и взгляде на будущее России. "Исследованием этой великой семьи я занимаюсь последние сорок лет, так что можно подсчитать, сколько мне лет, – призналась Бондарчук. – Была на Алтае, была в Гималаях, трижды встречалась со Святославом Рерихом (художник и общественный деятель – Прим. ред.) и стала последней, кто снял его живым (умер 30 января 1993, прожив 89 лет – Прим. ред.) на его дне рождения".

По словам режиссера, великие люди давно предсказали, что центр России переместится в сторону Сибири. "Есть завет, что это будет Алтай, – уверяет Наталья Сергеевна. – Ведь там растут растение-эндемики, которые будут нас спасать от страшных заболеваний".

Поддержать актрису в Дом кино пришли ее третий муж Игорь Днестрянский, дочь Мария Бурляева и внуки. "Впереди совсем другие фильмы, которые я буду снимать на Алтае. Я буду заниматься этим до конца моей жизни!" – поклялась перед ними 74-летняя Бондарчук.