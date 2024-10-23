До 100 тысяч за билет: когда и где споет в Москве ушедший со сцены Леонтьев

В марте этого года 75-летний Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены. "Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году — на свое 70-летие — шоу в Москве в Кремле, в Питере в "Октябрьском" и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез", – пояснил артист.
Но для участия в юбилейный вечерах композитора Игоря Крутого, которые состоятся в Москве 8 и 9 ноября, главный эстрадный "Казанова" все-таки сделал исключение. Как объяснил сам артист, он не мог пропустить такое событие: "Юбилей у автора, с которым работал полжизни! Какие еще могут быть комментарии моего участия в концерте?"
Напомним, в репертуаре Валерия Леонтьева есть почти три десятка хитов на музыку Игоря Крутого. Среди них – "Сокровища Черного моря", "Было, но прошло", "Я позабыл твое лицо", "Занавес", "Настройщик", "Мерилин". "Народ древний"...
Названия песен, которые прозвучат в вечерах Игоря Крутого на сцене Live Арены, пока не разглашаются. Зато известно, что билеты в первые ряды партера стоят от 80 до 100 тысяч рублей. Да и тех уже почти не осталось.