До 100 тысяч за билет: когда и где споет в Москве ушедший со сцены Леонтьев

Валерий Леонтьев уже несколько лет не дает кассовых концертов. Иногда пишут про его выступления за большие деньги на корпоративах, но все это больше похоже на слухи. Тем не менее, сейчас есть точная информация, где и когда споет артист в ближайшее время.

В марте этого года 75-летний Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены. "Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году — на свое 70-летие — шоу в Москве в Кремле, в Питере в "Октябрьском" и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез", – пояснил артист.

Но для участия в юбилейный вечерах композитора Игоря Крутого, которые состоятся в Москве 8 и 9 ноября, главный эстрадный "Казанова" все-таки сделал исключение. Как объяснил сам артист, он не мог пропустить такое событие: "Юбилей у автора, с которым работал полжизни! Какие еще могут быть комментарии моего участия в концерте?"

Напомним, в репертуаре Валерия Леонтьева есть почти три десятка хитов на музыку Игоря Крутого. Среди них – "Сокровища Черного моря", "Было, но прошло", "Я позабыл твое лицо", "Занавес", "Настройщик", "Мерилин". "Народ древний"...

Названия песен, которые прозвучат в вечерах Игоря Крутого на сцене Live Арены, пока не разглашаются. Зато известно, что билеты в первые ряды партера стоят от 80 до 100 тысяч рублей. Да и тех уже почти не осталось.